L’Acer Aspire Go 15 con Ryzen 7 5825U, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB è segnalato su Amazon a 499 euro, invece dei 529,99 euro indicati prima dell’offerta. La riduzione è di 30,99 euro: non uno sconto che da solo cambierebbe una decisione d’acquisto. Per capire se valga la pena, guarderei la configurazione nel suo insieme e un dettaglio della confezione che può incidere sul costo effettivo: l’alimentatore non risulta incluso.

Ryzen 7 e SSD: a chi può servire questa configurazione

Il Ryzen 7 5825U è un processore adatto a navigazione con molte schede, documenti, videoconferenze e lavoro d’ufficio. L’SSD da 512 GB dà uno spazio ragionevole per programmi e file personali. Lo schermo da 15,6 pollici Full HD a 60 Hz lascia più superficie di lavoro rispetto a un portatile da 13 o 14 pollici, a patto di accettare un ingombro maggiore in borsa. Windows 11 Home è già previsto nella configurazione segnalata.

Gli 8 GB di RAM sono il limite che terrei più presente. Possono bastare per studio e attività comuni, ma con tante finestre, applicazioni pesanti o editing fotografico il margine si riduce. Prima dell’acquisto verificherei sulla scheda esatta se la memoria sia espandibile e quanto costerebbe un eventuale aggiornamento; non darei per scontata questa possibilità sulla sola base del nome Aspire Go 15.

La spesa reale dipende anche dal caricatore

La dotazione comprende connessioni come Wi-Fi 6, USB-C e HDMI, utili per collegare monitor e periferiche. Ma se l’inserzione specifica che l’alimentatore è assente, serve accertarsi del tipo di alimentazione supportato e della potenza richiesta prima di utilizzare un caricatore già in casa. Un accessorio da comprare separatamente può ridurre o annullare il vantaggio dei 30,99 euro di sconto. La nostra guida ai migliori caricabatterie USB da muro offre un punto di partenza per confrontare i modelli, dopo aver verificato la compatibilità con questo portatile.

Se mi servisse una macchina per browser, Office, studio e videochiamate, lo prenderei in considerazione a 499 euro. Per lavoro creativo intenso o per chi vuole tenere il computer per molti anni senza pensarci, cercherei prima una configurazione da almeno 16 GB di RAM e confronterei il prezzo complessivo con l’alimentatore. L’offerta è stata segnalata il 26 novembre 2026: prezzo, disponibilità e contenuto della confezione vanno ricontrollati nella pagina del prodotto.