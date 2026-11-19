Il prezzo di listino è sempre stato il principale ostacolo delle cuffie over-ear di Apple. Per il Black Friday le AirPods Max USB-C color Galassia scendono da 579 a 419 euro su Amazon. Il taglio è di 160 euro, pari al 28%, e le porta sensibilmente sotto la soglia ufficiale. Prima di acquistare, però, bisogna leggere bene il nome del modello.

Sono AirPods Max 1 USB-C, non AirPods Max 2

La pagina riguarda le AirPods Max di prima generazione aggiornate nel 2024 con porta USB-C e nuove colorazioni. Apple le identifica ufficialmente come AirPods Max 1 (USB-C). Non sono le AirPods Max 2 più recenti, anche se l’aspetto e il colore Galassia possono rendere facile la confusione.

Questo non annulla l’offerta, ma spiega perché lo sconto è così netto. Chi cerca necessariamente l’ultima generazione deve passare oltre; chi era interessato proprio alle Max USB-C può invece approfittare di un prezzo molto più ragionevole, sapendo esattamente cosa sta comprando.

Cancellazione del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale

La base tecnica rimane di alto livello. Ogni padiglione integra un chip H1, mentre il sistema utilizza otto microfoni per la cancellazione attiva del rumore e tre per rilevare la voce, con due microfoni condivisi. Si può passare alla modalità Trasparenza dal pulsante dedicato e regolare volume e riproduzione con la Digital Crown.

cancellazione attiva del rumore e modalità Trasparenza;

audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa;

equalizzazione adattiva;

audio lossless via USB-C con dispositivi e contenuti compatibili;

autonomia dichiarata fino a 20 ore con ANC e audio spaziale attivi.

L’audio lossless tramite USB-C è arrivato sulle Max compatibili attraverso gli aggiornamenti software e richiede una connessione cablata, oltre a sorgenti e contenuti adeguati. Non va confuso con lo streaming Bluetooth lossless: in modalità wireless restano i limiti del collegamento Bluetooth.

Il comfort è particolare, non universale

L’archetto a rete distribuisce il peso e i cuscinetti in tessuto lasciano più traspirazione rispetto alla similpelle. Le Max restano però cuffie grandi e pesanti: per qualcuno risultano molto comode anche durante sessioni lunghe, per altri la pressione e il peso diventano evidenti. Se possibile, provarle prima dell’acquisto rimane il consiglio migliore.

L’integrazione dà il meglio con iPhone, iPad e Mac: associazione rapida, passaggio tra dispositivi Apple, audio spaziale personalizzato e accesso immediato ai controlli. Funzionano anche come normali cuffie Bluetooth con altri dispositivi, ma parte della comodità dell’ecosistema viene meno.

A 419 euro diventano più facili da consigliare

Non sono cuffie economiche neppure in promozione e chi guarda soltanto al rapporto qualità-prezzo può trovare ottime alternative con ANC spendendo meno. Le AirPods Max hanno senso soprattutto per chi vive già nell’ecosistema Apple, apprezza materiali e controlli fisici e vuole un modello over-ear senza rinunciare all’integrazione con i propri dispositivi.

Il prezzo di 419 euro è uguale anche per alcune altre colorazioni, mentre il rosa mostrato nella pagina costa di più. Prima del pagamento controllerei quindi colore Galassia, stile USB-C, venditore e spedizione Amazon e dicitura corretta del modello. L’offerta può terminare o cambiare rapidamente durante il Black Friday.