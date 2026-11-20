Il Amazon Alexa Tablet 12 Pro passa da 499,99 a 389,99 euro. Il 22% di sconto vale 110 euro sulla versione grafite Standard con 8 GB di RAM e 128 GB. È il primo prezzo al quale lo confronterei seriamente con iPad e tablet Android di fascia medio-alta.

Un display pensato anche per lavorare

Il pannello da 12 pollici usa rapporto 3:2, risoluzione 2.8K e frequenza fino a 120 Hz. Il formato offre più altezza rispetto al classico 16:10: una scelta utile per pagine web, documenti e appunti. È la caratteristica che separa davvero il Pro dai modelli Alexa più economici.

La variante Standard ha finitura lucida. Amazon propone anche una versione nanomatte, ma prezzo e resa sono differenti: chi lavora vicino a finestre molto luminose dovrebbe controllare quale finitura sta acquistando, senza dedurla dalla sola fotografia.

Dimensity 8400, 8 GB e Android 16

display 12 pollici 2.8K a 120 Hz;

processore MediaTek Dimensity 8400;

8 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB UFS 3.1;

quattro altoparlanti con Dolby Atmos;

Wi-Fi 6E, Google Play e autonomia dichiarata fino a 16 ore.

L’hardware è più ambizioso del prezzo scontato e dovrebbe sostenere multitasking, produttività leggera e giochi senza sembrare un semplice pannello per Alexa. I 128 GB restano però la dotazione minima che considererei su un tablet destinato a durare diversi anni.

Tastiera e penna non vanno date per incluse

Nelle immagini promozionali si vedono spesso tastiera e stilo, ma la pagina dell’offerta identifica il tablet Standard. Io verificherei con attenzione il contenuto della confezione: gli accessori possono essere venduti separatamente e cambiano parecchio il costo di una postazione completa.

Alexa+ può vivere sulla scrivania

Il grande schermo si presta a diventare un pannello domestico per videochiamate, calendario, musica e casa connessa. È un’aggiunta utile, ma la presenza di Google Play è ancora più importante: impedisce che un hardware così valido rimanga chiuso in un catalogo di app limitato.

A 389,99 euro lo valuterei per studio, consumo multimediale e lavoro leggero. Controllerei variante Standard, memoria da 128 GB, eventuali accessori esclusi e venditore prima di completare l’ordine.