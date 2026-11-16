L’Alienware 16X Aurora con Core Ultra 9 290HX Plus e GeForce RTX 5070 scende a 2.849 euro, con uno sconto indicato del 14%. È una delle offerte più costose della selezione Black Friday, ma anche una delle poche pensate davvero per sostituire un desktop gaming senza rinunciare alla possibilità di spostarlo.

Core Ultra 9 290HX Plus: una CPU da 24 core

Il processore Intel arriva a 24 core e a una frequenza massima dichiarata di 5,5 GHz. È una piattaforma adatta a giochi ad alto frame rate, montaggio video, rendering e carichi che sfruttano molti thread. La potenza, però, richiede un sistema di raffreddamento importante e offre il meglio con l’alimentatore collegato.

La GeForce RTX 5070 Laptop con 8 GB di memoria GDDR7 abilita ray tracing, DLSS e accelerazione CUDA. Le prestazioni reali dipendono dal limite di potenza impostato dal produttore e dalla modalità termica: la sola sigla della GPU non basta per confrontare due portatili diversi.

Il 16 pollici privilegia fluidità e immersione

La famiglia 16X Aurora è disponibile con pannelli 16:10 WQXGA ad alta frequenza, fino a configurazioni OLED da 240 Hz. È un formato molto più comodo di un 15,6 pollici tradizionale per giocare e lavorare, ma contribuisce a portare il peso intorno ai 2,6 kg. A questo vanno aggiunti alimentatore e accessori.

ampia scelta di porte per monitor e periferiche;

batteria fino a 96 Wh nelle configurazioni superiori;

RAM e SSD da verificare sullo specifico ASIN;

raffreddamento e profili energetici gestiti dal software Alienware.

A chi conviene davvero

Lo valuterei se servono prestazioni elevate anche fuori casa e se design, display e assistenza Alienware hanno un peso nella scelta. Per un utilizzo quasi sempre fisso, un desktop della stessa fascia può offrire più potenza, aggiornabilità e minore rumorosità a parità di spesa.

Prima di spendere 2.849 euro controllerei con cura quantità di RAM, capacità dell’SSD, tipo di pannello, layout della tastiera e potenza della GPU indicati nella pagina Amazon. L’offerta è prevista fino al 30 novembre, salvo esaurimento o modifiche.