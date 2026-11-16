News

Alienware 16X Aurora con RTX 5070 scende a 2.849 euro: è un portatile senza mezze misure

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
0 1 minuto per la lettura
Non perderti news, guide e recensioni Segui gratuitamente TuttoApp su Google Discover
Notebook gaming grigio con illuminazione su una scrivania scura

L’Alienware 16X Aurora con Core Ultra 9 290HX Plus e GeForce RTX 5070 scende a 2.849 euro, con uno sconto indicato del 14%. È una delle offerte più costose della selezione Black Friday, ma anche una delle poche pensate davvero per sostituire un desktop gaming senza rinunciare alla possibilità di spostarlo.

Vedi Alienware 16X Aurora su Amazon

Core Ultra 9 290HX Plus: una CPU da 24 core

Il processore Intel arriva a 24 core e a una frequenza massima dichiarata di 5,5 GHz. È una piattaforma adatta a giochi ad alto frame rate, montaggio video, rendering e carichi che sfruttano molti thread. La potenza, però, richiede un sistema di raffreddamento importante e offre il meglio con l’alimentatore collegato.

La GeForce RTX 5070 Laptop con 8 GB di memoria GDDR7 abilita ray tracing, DLSS e accelerazione CUDA. Le prestazioni reali dipendono dal limite di potenza impostato dal produttore e dalla modalità termica: la sola sigla della GPU non basta per confrontare due portatili diversi.

Il 16 pollici privilegia fluidità e immersione

La famiglia 16X Aurora è disponibile con pannelli 16:10 WQXGA ad alta frequenza, fino a configurazioni OLED da 240 Hz. È un formato molto più comodo di un 15,6 pollici tradizionale per giocare e lavorare, ma contribuisce a portare il peso intorno ai 2,6 kg. A questo vanno aggiunti alimentatore e accessori.

  • ampia scelta di porte per monitor e periferiche;
  • batteria fino a 96 Wh nelle configurazioni superiori;
  • RAM e SSD da verificare sullo specifico ASIN;
  • raffreddamento e profili energetici gestiti dal software Alienware.

A chi conviene davvero

Lo valuterei se servono prestazioni elevate anche fuori casa e se design, display e assistenza Alienware hanno un peso nella scelta. Per un utilizzo quasi sempre fisso, un desktop della stessa fascia può offrire più potenza, aggiornabilità e minore rumorosità a parità di spesa.

Prima di spendere 2.849 euro controllerei con cura quantità di RAM, capacità dell’SSD, tipo di pannello, layout della tastiera e potenza della GPU indicati nella pagina Amazon. L’offerta è prevista fino al 30 novembre, salvo esaurimento o modifiche.

Offerta
Alienware 16X Aurora - Intel Core Ultra 9 290HX Plus, NVIDIA RTX...
Alienware 16X Aurora - Intel Core Ultra 9 290HX Plus, NVIDIA RTX...
  • SCHERMO STRAORDINARIO: Scopri colori brillanti, neri realistici e...
  • ELABORAZIONE INTELLIGENTE: I processori Intel Core Ultra e Intel...
  • IMMAGINI CHE RIVOLUZIONANO IL GAMING: Entra nel futuro del gaming...
2.999,00 EUR −150,00 EUR 2.849,00 EUR
Vedi offerta su Amazon Prezzo aggiornato il giorno 16-11-2026, immagini tratte da Amazon tramite API, link verso il partner Amazon
Seguici su: Google Discover Telegram: Offerte Selezionate Instagram FB
Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
0 1 minuto per la lettura
Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

Articoli correlati

Huawei FreeClip 2s al minimo storico su Amazon

Huawei FreeClip 2s al minimo storico su Amazon

22 Luglio 2026
Cuffie gaming cablate bianche e rosa con microfono su una scrivania

HyperX Cloud III a meno di 47 euro: il Black Friday taglia il prezzo del 41%

16 Novembre 2026
redmi 17c 5g offerta amazon

REDMI 17C 5G in offerta su Amazon: 30 euro di sconto a pochi giorni dall’uscita

18 Settembre 2026
OnePlus raccoglierà meno dati dalla OxygenOS

OnePlus raccoglierà meno dati dalla OxygenOS

16 Ottobre 2017

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tuttoapp ©2013-2026 | Gio Ferrandino P.IVA IT08359501213 | In qualità di Affiliato Amazon ricevo un guadagno dagli acquisti idonei
Pulsante per tornare all'inizio