Amazfit Balance 3 costa 288,52 euro su Amazon dopo uno sconto automatico di 72,97 euro applicato al checkout. La pagina può mostrare inizialmente 361,49 euro: il totale corretto va controllato nell’ultima fase dell’ordine. L’offerta riguarda il modello GPS da 48 mm con vetro zaffiro e cassa in acciaio inossidabile. Qui puoi verificare lo sconto nel carrello. Il collegamento è affiliato.

Zaffiro e acciaio per un uso sportivo intenso

Il display AMOLED da 1,5 pollici è protetto da vetro zaffiro, più resistente ai graffi del vetro tradizionale. La cassa da 48 mm in acciaio dà allo smartwatch una presenza importante al polso: prima dell’acquisto valuterei quindi dimensioni e peso, soprattutto se si preferiscono orologi compatti o si desidera indossarlo durante il sonno.

GPS dual band, mappe e oltre 180 sport

Il sistema di posizionamento dual band usa sei costellazioni satellitari e supporta mappe offline con indicazioni di svolta. Sono disponibili oltre 180 modalità sportive, piani HYROX e funzioni dedicate a carico di allenamento e recupero. La resistenza fino a 10 ATM lo rende adatto anche alle attività in acqua previste dal produttore.

Salute, pagamenti e sicurezza

Il monitoraggio comprende frequenza cardiaca, variabilità, ossigenazione, sonno e stress. La misurazione rapida raccoglie più parametri in circa 45 secondi. NFC, torcia LED e luce di sicurezza bianca o rossa aggiungono funzioni utili fuori dall’allenamento. Compatibilità bancaria e disponibilità dei pagamenti vanno comunque verificate per l’Italia.

Fino a 21 giorni, con le dovute differenze d’uso

Amazfit dichiara fino a 21 giorni di autonomia, un valore riferito a condizioni specifiche. GPS frequente, luminosità elevata, schermo sempre acceso e monitoraggi continui riducono la durata. Il prezzo finale di 288,52 euro è interessante per chi sfrutta navigazione, materiali e strumenti sportivi; per notifiche e passi esistono alternative molto più economiche.

Per approfondire puoi consultare gli articoli di TuttoApp dedicati a smartwatch e dispositivi indossabili. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon prima del pagamento.

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