Il nome Bip richiama gli smartwatch economici e semplici, ma questa versione ha un’impostazione diversa. Amazfit Bip Max Carbon Grey è sceso a 89,90 euro invece di 99,90 euro, raggiungendo il minimo storico. Il taglio è contenuto; contano soprattutto display ampio, mappe offline e autonomia. Il link è affiliato e non altera il totale.

Un display molto grande, con vantaggi e ingombro visibile

Il pannello AMOLED misura 2,07 pollici e raggiunge una luminosità dichiarata fino a 3.000 nit. Le indicazioni, le notifiche e i dati sportivi hanno più spazio, mentre Zepp OS 5 permette di regolare il carattere su sei livelli. La cassa da 50 mm è però importante sul polso: chi ha un polso piccolo dovrebbe valutarne dimensioni e peso prima di acquistare.

La struttura usa una lega di alluminio, due pulsanti fisici e una resistenza dichiarata di 5 ATM. Può seguire nuoto e allenamenti in acqua nelle condizioni previste dal produttore.

Mappe offline e GPS sono il tratto distintivo

Il ricevitore supporta cinque sistemi satellitari. Le mappe possono essere scaricate tramite l’app Zepp e conservate nei 4 GB interni, insieme a musica o podcast. Durante il percorso vengono mostrate indicazioni passo dopo passo e avvisi quando ci si allontana dalla traccia.

La presenza delle mappe non trasforma l’orologio in un navigatore cartografico professionale. Dimensione dello schermo, dettaglio disponibile e autonomia con GPS attivo restano limiti naturali. Per camminate, corsa e itinerari preparati in anticipo è però una funzione rara sotto i 100 euro.

Oltre 150 sport e dati di recupero

Bip Max comprende più di 150 modalità, HYROX, Zepp Coach e misure come VO₂ Max, carico ed effetto dell’allenamento. Sonno, stress e recupero confluiscono in Zepp, mentre la gestione dell’attrezzatura registra i chilometri delle scarpe. Sono supportati servizi come Runna e TrainingPeaks.

Queste informazioni aiutano a leggere continuità e tendenze, ma non sostituiscono valutazioni mediche. Anche la precisione può cambiare con posizione al polso, movimento, pelle e tipo di attività.

Venti giorni sono una stima per l’uso tipico

La batteria da 550 mAh arriva, secondo Amazfit, fino a 20 giorni nello scenario tipico e a circa 10 giorni con uso intenso. GPS, schermo molto luminoso, mappe e misurazioni frequenti riducono la durata. Resta un margine ampio rispetto agli smartwatch che richiedono una ricarica quotidiana.

Bip Max funziona con Android e iPhone. A 89,90 euro è adatto a chi vuole leggere bene le informazioni, seguire percorsi e ricaricare poco. Chi preferisce una cassa discreta o pagamenti NFC dovrebbe confrontare modelli differenti nella guida ai migliori smartwatch.