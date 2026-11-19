Il nuovo Amazon Alexa Tablet 11 scende da 329,99 a 199,99 euro. Sono 130 euro in meno, pari al 39%, sulla configurazione verde Matcha con 8 GB di RAM e 64 GB di memoria. Per me è il prezzo che fa passare il prodotto da curiosità legata ad Alexa a tablet Android realmente competitivo.

Google Play elimina il vecchio limite dei tablet Amazon

La differenza più importante rispetto ai Fire tradizionali è l’accesso diretto a Google Play. Si possono quindi installare le applicazioni Android già usate sul telefono, senza dipendere soltanto dallo store Amazon. Restano presenti Prime Video, Kindle, Audible e gli altri servizi dell’azienda, ma la scelta non è più chiusa in un solo ecosistema.

Lo schermo 2.5K è il motivo per scegliere l’11 pollici

Il pannello da 10,95 pollici usa formato 16:10, risoluzione 2.5K e frequenza fino a 90 Hz. Lo vedo bene per film, documenti affiancati, ricette in cucina e studio leggero. Non è un OLED, ma a questa cifra preferisco una buona risoluzione e una diagonale comoda a effetti speciali che inciderebbero sul prezzo.

8 GB di RAM e 64 GB di memoria;

display 2.5K da circa 11 pollici a 90 Hz;

autonomia dichiarata fino a 15 ore di video;

Wi-Fi 6 e due altoparlanti con Dolby Atmos;

fotocamere anteriore e posteriore da 8 MP.

C’è abbastanza RAM, meno spazio di quanto sembri

Gli 8 GB di RAM sono una scelta sensata e dovrebbero aiutare quando si passa tra browser, streaming e app per documenti. I 64 GB interni sono invece il compromesso evidente: sistema, aggiornamenti e applicazioni ne occupano una parte. Per video offline e giochi pesanti valuterei la versione da 128 GB, ma soltanto se la differenza resta ragionevole.

Alexa+ è un’aggiunta, non la ragione principale

Il tablet è progettato per Alexa+ e può diventare un pannello domestico per richieste, routine e dispositivi connessi. Io lo considererei però prima di tutto un tablet Android: l’assistente può cambiare nel tempo, alcune funzioni dipendono dall’account e non tutte hanno lo stesso valore per ogni famiglia.

A 199,99 euro mi sembra adatto come tablet condiviso di casa o dispositivo per studio e intrattenimento. Prima dell’acquisto verificherei memoria da 64 GB, colore Matcha e venditore Amazon, perché le altre varianti possono avere prezzi differenti.