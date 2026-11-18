Il nuovo Amazon Alexa Tablet 8 con 4 GB di RAM e 64 GB scende da 229,99 a 139,99 euro. Il taglio del 39% lo porta subito al minimo rilevato e lo trasforma in una proposta molto più interessante per lettura, streaming, videochiamate e controllo della casa connessa.

La novità più importante è Google Play

A differenza dei tradizionali tablet Fire, questo modello offre accesso a Google Play e alle applicazioni Android più comuni. È un cambiamento sostanziale: non bisogna affidarsi soltanto allo store Amazon e si possono installare direttamente servizi di streaming, social, strumenti finanziari, app per il fitness e giochi già utilizzati sullo smartphone.

Restano preinstallati anche i servizi Amazon, tra cui Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music e Luna. La modalità Kindle riduce le distrazioni, silenzia le notifiche e ottimizza l’esperienza per le sessioni di lettura, pur senza trasformare lo schermo LCD in un vero pannello e-ink.

Compatto davvero: schermo da 8,7 pollici e scocca in alluminio

Il formato da 8,7 pollici è abbastanza piccolo da essere tenuto con una mano e portato facilmente in borsa. La struttura unibody in alluminio rappresenta un passo avanti rispetto alle plastiche tipiche dei tablet economici, mentre i doppi altoparlanti stereo sono utili per serie TV, podcast e musica.

processore octa-core con 4 GB di RAM;

64 GB di memoria interna nella configurazione in offerta;

autonomia dichiarata fino a 14 ore di riproduzione video;

Wi-Fi 6 e doppi altoparlanti stereo;

fotocamera posteriore da 8 MP e frontale da 5 MP.

Non mi aspetterei prestazioni da gaming impegnativo o da montaggio video. I 4 GB di RAM indicano chiaramente un utilizzo quotidiano leggero: navigazione, posta, video, lettura e qualche attività scolastica. Per queste esigenze, però, il prezzo di 139,99 euro è centrato.

Alexa+ prova a trasformarlo in un assistente domestico

Il tablet è progettato per Alexa+ e per conversazioni più naturali, richieste articolate e attività su più passaggi. Può quindi vivere sul comodino o in cucina come pannello personale, oltre a funzionare come un normale tablet Android. Alcune funzioni dell’assistente possono dipendere dall’account, dalla disponibilità del servizio e da eventuali abbonamenti.

Attenzione: questa versione mostra pubblicità

L’offerta riguarda il modello grafite da 64 GB con pubblicità. È un dettaglio da non ignorare, perché le varianti senza annunci o con più memoria possono avere prezzi differenti. Controllerei anche lo spazio effettivamente libero dopo sistema e applicazioni: chi conserva molti video offline dovrebbe valutare il taglio superiore.

A 139,99 euro lo sceglierei come secondo tablet di casa, dispositivo da viaggio o lettore multimediale compatto. Prima del pagamento verificherei configurazione da 64 GB, presenza della pubblicità e venditore Amazon.