Il sistema mesh Amazon eero 6+ in confezione da tre scende a 179,99 euro invece di 329,99 euro. Il risparmio è di 150 euro e porta il kit al minimo rilevato. È pensato per abitazioni grandi o distribuite su più piani, dove un unico router lascia zone con segnale debole. Qui puoi controllare il kit da tre unità. Il collegamento è affiliato.

Tre nodi e copertura fino a 420 m²

Amazon dichiara una copertura complessiva fino a 420 m² e la gestione di oltre 75 dispositivi. Sono valori teorici: muri spessi, solai, interferenze e posizione dei nodi possono ridurli. Il vantaggio del mesh è mantenere un’unica rete mentre ci si sposta fra le stanze, con TrueMesh che sceglie il percorso più adatto per il traffico.

Wi-Fi 6 con canali da 160 MHz

eero 6+ è un sistema dual band Wi-Fi 6 e supporta collegamenti fino a un gigabit in condizioni adatte. I canali da 160 MHz aumentano la capacità con dispositivi compatibili, ma l’assenza di una banda dedicata al backhaul può incidere quando i nodi comunicano fra loro via radio. Il collegamento Ethernet resta preferibile quando la casa è già cablata.

Hub Thread e Zigbee integrato

Ogni unità può partecipare all’ecosistema della casa connessa grazie al supporto Thread e Zigbee compatibile con Alexa. L’app eero guida installazione, aggiornamenti e controllo della rete. Alcuni strumenti avanzati di sicurezza e gestione richiedono un abbonamento eero Plus separato: è un costo da valutare prima dell’acquisto.

A 179,99 euro il costo per nodo cambia

Il prezzo equivale a circa 60 euro per unità e rende il kit interessante per case estese. Chi vive in un appartamento piccolo può ottenere lo stesso risultato con una o due unità; chi dispone di fibra oltre il gigabit o vuole Wi-Fi 6E/7 dovrebbe guardare modelli più recenti. Per una rete domestica semplice, questo ribasso è però consistente.

Per approfondire puoi consultare le guide pratiche di TuttoApp per rete e casa connessa. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon prima del pagamento.