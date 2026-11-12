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Tre eero 6+ per coprire tutta la casa: il kit mesh perde 150 euro

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
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Tre nodi eero 6+ installati in stanze diverse di una casa reale

Il sistema mesh Amazon eero 6+ in confezione da tre scende a 179,99 euro invece di 329,99 euro. Il risparmio è di 150 euro e porta il kit al minimo rilevato. È pensato per abitazioni grandi o distribuite su più piani, dove un unico router lascia zone con segnale debole. Qui puoi controllare il kit da tre unità. Il collegamento è affiliato.

Controlla il kit eero 6+ da tre su Amazon

Tre nodi e copertura fino a 420 m²

Amazon dichiara una copertura complessiva fino a 420 m² e la gestione di oltre 75 dispositivi. Sono valori teorici: muri spessi, solai, interferenze e posizione dei nodi possono ridurli. Il vantaggio del mesh è mantenere un’unica rete mentre ci si sposta fra le stanze, con TrueMesh che sceglie il percorso più adatto per il traffico.

Wi-Fi 6 con canali da 160 MHz

eero 6+ è un sistema dual band Wi-Fi 6 e supporta collegamenti fino a un gigabit in condizioni adatte. I canali da 160 MHz aumentano la capacità con dispositivi compatibili, ma l’assenza di una banda dedicata al backhaul può incidere quando i nodi comunicano fra loro via radio. Il collegamento Ethernet resta preferibile quando la casa è già cablata.

Hub Thread e Zigbee integrato

Ogni unità può partecipare all’ecosistema della casa connessa grazie al supporto Thread e Zigbee compatibile con Alexa. L’app eero guida installazione, aggiornamenti e controllo della rete. Alcuni strumenti avanzati di sicurezza e gestione richiedono un abbonamento eero Plus separato: è un costo da valutare prima dell’acquisto.

A 179,99 euro il costo per nodo cambia

Il prezzo equivale a circa 60 euro per unità e rende il kit interessante per case estese. Chi vive in un appartamento piccolo può ottenere lo stesso risultato con una o due unità; chi dispone di fibra oltre il gigabit o vuole Wi-Fi 6E/7 dovrebbe guardare modelli più recenti. Per una rete domestica semplice, questo ribasso è però consistente.

Per approfondire puoi consultare le guide pratiche di TuttoApp per rete e casa connessa. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon prima del pagamento.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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