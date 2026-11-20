Questo non è il solito tablet giocattolo: Amazon Kids 11 dimezza quasi il prezzo

Il nuovo Amazon Kids Tablet 11 scende da 329,99 a 199,99 euro. Il taglio del 39% riguarda la variante Vortice Stellare con custodia rigida sottile e un anno di Kids+ incluso. La cosa interessante è che sotto la protezione non c’è un tablet giocattolo, ma una piattaforma da 11 pollici con specifiche da modello familiare.

La custodia è parte del progetto, non un accessorio decorativo

Il rivestimento protegge bordi e angoli e permette di consegnare il dispositivo a un bambino senza aggiungere subito un’altra spesa. Resta comunque un apparecchio elettronico con vetro e batteria: la custodia riduce il rischio, non rende il tablet indistruttibile.

Lo schermo 2.5K evita l’effetto prodotto economico

La diagonale da 11 pollici e la risoluzione 2.5K sono adatte a video, libri illustrati, applicazioni educative e attività creative. Gli 8 GB di RAM danno più margine rispetto ai tablet per bambini molto economici, che spesso diventano lenti appena si alternano più app.

display da 11 pollici con risoluzione 2.5K;

8 GB di RAM e 64 GB di memoria;

custodia rigida sottile inclusa;

un anno di Amazon Kids+ compreso;

profili e controlli parentali per la famiglia.

Kids+ è utile, ma va ricordato il rinnovo

L’abbonamento offre video, giochi, libri e audiolibri selezionati per età. Il primo anno incluso dà valore al pacchetto, soprattutto se la famiglia usa davvero il catalogo. Verificherei però condizioni e prezzo del rinnovo: dopo il periodo promozionale il servizio può diventare una spesa ricorrente.

I controlli parentali permettono di gestire profili, limiti di tempo e contenuti. Nessun filtro sostituisce la supervisione, ma avere strumenti integrati è meglio che costruire tutto con applicazioni separate. Il tablet può inoltre essere condiviso tramite più profili, evitando che resti inutilizzato quando il bambino non lo usa.

Il vero limite sono i 64 GB

Giochi e video offline possono riempire rapidamente la memoria. Se il dispositivo sarà usato spesso in viaggio, controllerei le possibilità di espansione e imposterei download selettivi. A casa, con una buona connessione, 64 GB sono più gestibili.

A 199,99 euro il pacchetto ha senso come regalo completo: hardware, protezione e contenuti partono insieme. Prima dell’ordine controllerei variante Vortice Stellare, custodia compresa, durata di Kids+ e venditore Amazon.