Per entrare nell’ecosistema Apple Watch non è sempre necessario scegliere il modello più costoso. La versione GPS da 40 mm di Apple Watch SE 3, con cassa color Galassia e cinturino Sport Sabbia S/M, è scesa a 208 euro invece di 279 euro. È il prezzo più basso rilevato finora per questa inserzione e taglia 71 euro dal listino.

Prima del prezzo, controllate misura e connettività

L’offerta riguarda il modello da 40 mm, adatto soprattutto a polsi piccoli o a chi preferisce un orologio discreto, e la versione è GPS: per chiamate e dati lontano dall’iPhone serve quindi che il telefono resti raggiungibile oppure una rete Wi-Fi conosciuta. Non è la variante Cellular e non bisogna confonderla con quella più costosa.

Rispetto alle generazioni precedenti della linea SE, qui troviamo il sensore di temperatura, il monitoraggio dei parametri vitali e un’attenzione maggiore al sonno, compreso il punteggio dedicato. Restano le funzioni che considero più utili nella vita reale: rilevamento di cadute e incidenti, notifiche, allenamenti e integrazione molto stretta con l’iPhone.

L’autonomia resta da smartwatch, la ricarica migliora

Apple dichiara fino a 18 ore, quindi per molte persone la ricarica quotidiana continuerà a essere la normalità. Il vantaggio è la velocità: quindici minuti possono fornire fino a otto ore di utilizzo, e la ricarica è indicata come fino a due volte più rapida rispetto a SE 2. Per confrontare monitoraggio e funzioni sanitarie con altri modelli, rimando alla guida ai migliori smartwatch con cardiofrequenzimetro.

cassa in alluminio da 40 mm;

GPS senza connettività cellulare autonoma;

sensore di temperatura e monitoraggio del sonno;

rilevamento cadute e incidenti;

autonomia dichiarata fino a 18 ore.

A 208 euro cambia il rapporto qualità-prezzo

Non è l’Apple Watch più completo e non risolve il limite dell’autonomia giornaliera, ma a questo prezzo diventa un accesso sensato all’ecosistema per chi usa già un iPhone. Prima di ordinare controllerei soltanto la taglia del cinturino e la misura della cassa. Il prezzo era attivo durante la verifica del 25 novembre 2026 e può essere modificato da Amazon in qualsiasi momento.