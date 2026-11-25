Il prezzo di listino racconta soltanto una parte della storia, ma quando un notebook scende da 899 a 469 euro vale la pena fermarsi e controllare la configurazione. È ciò che accade con ASUS Vivobook 15 F1504MA, un portatile da 15,6 pollici che non insegue il gaming e punta invece a studio, produttività e uso domestico con un’impostazione equilibrata.

La configurazione è moderna, ma 8 GB restano il punto da valutare

Il processore Intel Core 5 320 è affiancato da 8 GB di memoria DDR5 e da un SSD PCIe 4.0 da 512 GB. Per navigazione con molte schede, Office, videolezioni e gestione di documenti la base è adeguata. Chi lavora con macchine virtuali, montaggio video pesante o progetti creativi complessi potrebbe invece sentire il limite della RAM prima di quello del processore.

Lo schermo IPS Full HD da 15,6 pollici a 60 Hz privilegia lo spazio rispetto alla mobilità estrema. Non è un pannello da creator professionale, ma è più comodo di un 13 pollici quando si tengono due finestre affiancate. Il telaio misura circa 1,79 cm di spessore e pesa 1,52 kg: numeri ragionevoli per un portatile che può comunque uscire di casa ogni giorno.

Il caricatore non è incluso: non è una nota da ignorare

La scheda Amazon indica l’assenza dell’alimentatore in confezione e la ricarica via USB-C. Se non ne avete già uno abbastanza potente, il prezzo reale dell’acquisto sale. Nella guida ai migliori caricabatterie USB da muro trovate modelli GaN adatti anche ai notebook: verificate sempre potenza e profilo Power Delivery richiesti prima di scegliere.

Intel Core 5 320 con NPU fino a 16 TOPS;

8 GB DDR5 e SSD PCIe 4.0 da 512 GB;

display IPS Full HD da 15,6 pollici;

Windows 11 Home;

peso dichiarato di 1,52 kg.

Il giudizio sull’offerta

A 469 euro il Vivobook 15 è interessante per studenti e per chi cerca una macchina da lavoro generalista senza pagare componenti da gaming che non userà. Il risparmio è importante, ma non nasconde i compromessi: 8 GB non sono abbondanti e l’alimentatore va messo in conto. Proprio per questo lo consiglierei solo dopo aver verificato la possibilità di espandere la memoria nella configurazione venduta e il caricatore già disponibile in casa.