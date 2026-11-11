Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 399 euro invece di 699 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

La configurazione da controllare

La promozione riguarda F1504MA in finitura Silver con Intel Core 3 304, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Il prezzo è aggressivo, ma memoria e archiviazione spiegano parte del risparmio. Il caricatore non risulta incluso: è una voce da verificare con attenzione.

Adatto alle attività quotidiane

Il processore e gli 8 GB sono indicati per browser, documenti, posta, didattica e streaming. Non lo comprerei per montaggio video pesante, macchine virtuali o giochi moderni. Windows 11 Home è già installato e la tastiera completa include il tastierino numerico.

Display e autonomia

Lo schermo IPS da 15,6 pollici è Full HD, opaco e a 60 Hz. È una dotazione corretta per il prezzo, senza ambizioni da creator. La batteria da 42 Wh non è enorme: lontano dalla presa l’autonomia dipenderà molto da luminosità e carico.

Il giudizio a 399 euro

È un portatile economico credibile quando servono schermo ampio, Windows e una tastiera tradizionale. Prima di acquistare metterei nel conto un eventuale alimentatore compatibile e valuterei se 256 GB bastano davvero nel medio periodo.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.