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ASUS Vivobook 15 scende a 399 euro: il portatile semplice per studio e lavoro

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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ASUS Vivobook 15 argentato aperto su un tavolo di biblioteca

Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 399 euro invece di 699 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

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La configurazione da controllare

La promozione riguarda F1504MA in finitura Silver con Intel Core 3 304, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Il prezzo è aggressivo, ma memoria e archiviazione spiegano parte del risparmio. Il caricatore non risulta incluso: è una voce da verificare con attenzione.

Adatto alle attività quotidiane

Il processore e gli 8 GB sono indicati per browser, documenti, posta, didattica e streaming. Non lo comprerei per montaggio video pesante, macchine virtuali o giochi moderni. Windows 11 Home è già installato e la tastiera completa include il tastierino numerico.

Display e autonomia

Lo schermo IPS da 15,6 pollici è Full HD, opaco e a 60 Hz. È una dotazione corretta per il prezzo, senza ambizioni da creator. La batteria da 42 Wh non è enorme: lontano dalla presa l’autonomia dipenderà molto da luminosità e carico.

Il giudizio a 399 euro

È un portatile economico credibile quando servono schermo ampio, Windows e una tastiera tradizionale. Prima di acquistare metterei nel conto un eventuale alimentatore compatibile e valuterei se 256 GB bastano davvero nel medio periodo.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.

ASUS Vivobook 15 F1504MA#B0H262LDPL, Notebook con display 15.6' IPS, Anti-glare...
ASUS Vivobook 15 F1504MA#B0H262LDPL, Notebook con display 15.6" IPS, Anti-glare...
  • DISPLAY: Schermo FHD da 15,6" con pannello IPS-level e...
  • PRESTAZIONI: Intel Core 3 con NPU integrata fino a 15 TOPS per...
  • MEMORIA: 8GB DDR5 e SSD PCIe da 256GB per gestione fluida delle...
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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