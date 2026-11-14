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ASUS Zenbook 14 OLED in offerta: Core Ultra 7 e 1,23 kg per lavorare in mobilità

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino14 Novembre 2026
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Notebook ultraportatile blu da 14 pollici aperto su una scrivania luminosa

Nel portatile da usare ogni giorno, peso e schermo incidono quanto il processore. ASUS Zenbook 14 UX3480AA combina un telaio da circa 1,23 kg con un pannello OLED da 14 pollici e oggi costa 1.199,99 euro invece di 1.379,99 euro. Qui trovi la configurazione con Core Ultra 7 355. Il link è affiliato e non comporta costi aggiuntivi.

La pagina può proporre configurazioni differenti. Questa segnalazione riguarda il modello Arctic Blue con 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Windows 11 Home; controllerei il codice UX3480AA e la capacità dell’unità prima di ordinare.

Vedi ASUS Zenbook 14 su Amazon

OLED FHD+ in formato 16:10

Il pannello da 14 pollici utilizza risoluzione 1920 × 1200, rapporto 16:10 e frequenza di 60 Hz. L’OLED offre neri profondi, contrasto elevato e copertura DCI-P3 dichiarata al 100%. La risoluzione non è 3K e il refresh non arriva a 120 Hz: sono differenze importanti rispetto alle varianti superiori della stessa famiglia.

Per documenti, navigazione e video il formato verticale aggiuntivo è comodo. Chi lavora a lungo con elementi statici dovrebbe usare le funzioni di protezione previste dal produttore e lasciare attive le normali misure contro la ritenzione delle immagini.

Core Ultra 7 355 e NPU per le attività quotidiane

Il Core Ultra 7 355 integra CPU, grafica Intel e una NPU indicata fino a 49 TOPS. La dotazione è pensata per produttività, chiamate, fotoritocco e funzioni locali compatibili con Copilot+ PC. Non sostituisce una GPU dedicata nei giochi pesanti o nel rendering 3D prolungato.

I 16 GB di memoria sono saldati sulla maggior parte degli ultraportatili di questa classe, quindi non farei affidamento su un ampliamento futuro. L’SSD da 512 GB è adeguato per uso da ufficio e studio, ma chi conserva video e librerie fotografiche potrebbe preferire 1 TB o un archivio esterno.

Porte complete in un corpo leggero

Thunderbolt 4, USB-C, USB-A e HDMI riducono la necessità di un adattatore per le attività più comuni. Il Wi-Fi 6E è sufficiente per reti moderne. La batteria e il peso rendono lo Zenbook più adatto agli spostamenti rispetto a un notebook gaming, con la rinuncia alle prestazioni di una scheda video dedicata.

A 1.199,99 euro lo vedo bene per lavoro, università e viaggi quando servono uno schermo di qualità e una macchina compatta. Verificherei sempre la garanzia applicata al venditore scelto e il layout della tastiera, due dettagli poco visibili nelle schede sintetiche.

Prezzo verificato il 13 novembre 2026. Amazon può aggiornare l’offerta in qualsiasi momento; l’importo valido è quello mostrato al pagamento.

ASUS Zenbook 14 UX3480AA#B0H25S4G2H, Notebook con display 14' LED, Anti-glare...
ASUS Zenbook 14 UX3480AA#B0H25S4G2H, Notebook con display 14" LED, Anti-glare...
  • DISPLAY: Display OLED 14” FHD+ 16:10 con tempo di risposta di...
  • DESIGN: Struttura in alluminio Arctic Blue elegante e ultra...
  • PRESTAZIONI: Processore Intel Core Ultra 7 con supporto AI e NPU...
1.199,99 EUR
Vedi offerta su Amazon Prezzo aggiornato il giorno 14-11-2026, immagini tratte da Amazon tramite API, link verso il partner Amazon
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino14 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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