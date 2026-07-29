Baseus GaN5 Pro 65W a 20,79 euro: coupon Amazon del 20%per questo ottimo caricatore 3 in 1

Baseus GaN5 Pro da 65 W costa 25,99 euro su Amazon e, selezionando il coupon del 20%, il totale scende a circa 20,79 euro. La riduzione non viene applicata da sola: bisogna mettere il segno di spunta accanto alla voce “Applica coupon 20%” prima di completare l’ordine.

Per poco più di 20 euro si porta a casa un caricatore GaN con due porte USB-C, una USB-A, supporto Power Delivery e PPS. Può alimentare un notebook compatibile fino a 65 W oppure gestire contemporaneamente tre dispositivi, ma in quest’ultimo caso la potenza viene distribuita. È il dettaglio più importante da conoscere.

Baseus Caricatore con USB C 65 W, USB C Charger, 3 Porte PD con PPS, al Nitruro... Accessorio per la ricarica veloce 3 in 1: questo caricabatterie...

Questo alimentatore da 65 W ricarica un singolo dispositivo...

Il caricabatterie rapido Baseus utilizza i più recenti chip di...

Il prezzo effettivo è 20,79 euro

Il calcolo è semplice: il 20% di 25,99 euro corrisponde a circa 5,20 euro, quindi il prezzo finale diventa 20,79 euro. Il coupon deve però comparire anche nel riepilogo dell’ordine. Se non è selezionato o Amazon lo rimuove, rimangono da pagare i 25,99 euro iniziali.

La variante fotografata è quella nera con spina europea. Al momento della verifica risulta spedita da Amazon e venduta dal Baseus Brand Store.

I 65 W valgono usando una porta USB-C

Entrambe le USB-C possono raggiungere singolarmente i 65 W, con profili fino a 20 V e 3,25 A. È una potenza sufficiente per tanti ultrabook, MacBook Air, MacBook Pro da 13 pollici, tablet e smartphone con ricarica rapida. Sui portatili più grandi e potenti può invece servire un alimentatore da 90, 100 W o più: il Baseus continuerà a caricare soltanto entro il proprio limite.

La porta USB-A arriva teoricamente fino a 60 W con i protocolli compatibili. Non significa che qualunque telefono assorbirà quella potenza: caricatore, cavo e dispositivo devono negoziare lo stesso standard, altrimenti la ricarica avviene a un livello inferiore.

Cosa succede collegando due o tre dispositivi

La potenza totale non diventa 65 W per ciascuna uscita. Con la prima USB-C e la seconda USB-C attive, la distribuzione dichiarata è di 45 W più 18 W. Collegando la prima USB-C e la USB-A si ottengono ancora 45 W più 18 W; usando insieme la seconda USB-C e la USB-A, le due condividono invece 15 W.

Con tutte e tre le porte occupate, la prima USB-C conserva fino a 45 W e le altre due si dividono 15 W. In pratica terrei il notebook sulla porta principale e destinerei le uscite rimanenti a telefono, cuffie, smartwatch o altri accessori poco esigenti.

Ogni volta che si aggiunge o rimuove un cavo, il caricatore deve rinegoziare i profili disponibili. Per qualche istante uno dei dispositivi può interrompere e riprendere la ricarica: è un comportamento normale nei caricatori multipresa con distribuzione dinamica della potenza.

La mia configurazione: MacBook Pro e smartphone Android

Io lavoro con un MacBook Pro e continuo a preferire Android sul telefono. Sulla scrivania questa combinazione mi obbliga spesso ad avere due alimentatori, una ciabatta piena e cavi che finiscono per intrecciarsi proprio quando devo concentrarmi su un e-commerce o controllare un articolo.

Ho provato il Baseus nel modo più semplice: notebook sulla USB-C principale e smartphone sulla seconda. Per navigazione, SEO, documenti e gestione dei cataloghi, 45 W sono sufficienti a mantenere il portatile alimentato e a far salire la batteria, mentre il telefono riceve la potenza restante. Se avvio attività molto pesanti sul MacBook, però, la ricarica può rallentare: non c’è alcun modo per aggirare il limite fisico del caricatore.

La terza porta la lascerei a un accessorio da caricare senza fretta. È più utile avere tre connessioni disponibili che inseguire il numero massimo su tutte contemporaneamente.

GaN5: dimensioni contenute e gestione del calore

La tecnologia al nitruro di gallio permette di realizzare alimentatori più compatti rispetto a molte soluzioni tradizionali della stessa potenza. Baseus indica dimensioni di circa 107 x 36 x 32 mm e un peso di 128 grammi, considerando il formato con spina europea.

Compatto non significa freddo. Durante la ricarica di un notebook è normale che la superficie diventi calda, soprattutto se si utilizzano più porte. Quello che non considero normale sono odore di plastica, interruzioni continue senza variazioni nei collegamenti o temperature che rendono impossibile toccare l’alimentatore: in quei casi lo scollegherei.

PD, PPS e compatibilità reale

Baseus GaN5 Pro supporta Power Delivery 3.0 e 2.0, PPS, Quick Charge fino alla versione 4+, Samsung AFC, Huawei SCP e FCP, Apple 2.4A e altri protocolli diffusi. Questa elasticità gli consente di adattarsi a MacBook, iPad, iPhone, Galaxy, Pixel e numerosi dispositivi USB-C.

Il PPS è particolarmente utile con gli smartphone Samsung compatibili, perché regola tensione e corrente in modo più fine. Non garantisce da solo la massima velocità indicata dal produttore del telefono: per alcuni modelli serve anche un cavo da 5 A con chip e-marker.

Lo stesso principio vale per una batteria esterna. Chi vuole costruire un piccolo kit di ricarica può confrontare capacità e potenze nella nostra guida ai migliori power bank, verificando che ingresso della batteria e cavo supportino davvero il profilo desiderato.

Il cavo non risulta compreso

Nella confezione dell’offerta Amazon sono indicati il caricatore e le istruzioni. Il cavo USB-C non risulta incluso, quindi bisogna aggiungerne uno adeguato oppure utilizzare quello del proprio dispositivo.

Per sfruttare tutti i 65 W sceglierei almeno un USB-C da 100 W con e-marker. Un cavo economico limitato a 3 A può diventare il collo di bottiglia anche quando caricatore e notebook sarebbero perfettamente compatibili.

Scheda tecnica Baseus GaN5 Pro 65 W

Caratteristica Specifiche Modello Baseus GaN5 Pro 3 Ports Fast Charger, CCGP120201, nero Tecnologia Nitruro di gallio GaN5 Potenza totale massima 65 W Porte 2 USB-C e 1 USB-A Ingresso AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A massimo USB-C1 e USB-C2 singole 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A; fino a 65 W USB-A singola 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 20 V/3 A, 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A; fino a 60 W USB-C1 + USB-C2 45 W + 18 W USB-C1 + USB-A 45 W + 18 W USB-C2 + USB-A 15 W condivisi Tre porte insieme USB-C1 fino a 45 W; USB-C2 e USB-A condividono 15 W Protocolli principali PD 3.0/2.0, PPS, QC 4+/3.0/2.0, SCP, FCP, AFC, Apple 2.4A, BC1.2 Dimensioni dichiarate Circa 107 x 36 x 32 mm Peso dichiarato 128 g Spina Europea a due poli Contenuto della confezione Amazon Caricatore e istruzioni; cavo non indicato

Specifiche verificate sulla pagina ufficiale Baseus GaN5 Pro 65 W e nei diagrammi di distribuzione della potenza del produttore. La velocità effettiva dipende da dispositivo, porta utilizzata, numero di apparecchi collegati e caratteristiche del cavo.

Cosa mi convince e quali sono i limiti

Mi convincono il prezzo dopo il coupon, le tre porte e la possibilità di alimentare con un solo oggetto sia un notebook leggero sia i dispositivi che uso durante la giornata. Anche il supporto a tanti protocolli evita di legarsi a un solo marchio.

I limiti sono altrettanto chiari: manca il cavo, i 65 W non vengono replicati su tutte le porte e la potenza disponibile per il computer scende a 45 W appena si collega un secondo dispositivo. Chi possiede un portatile molto energivoro dovrebbe guardare direttamente a un caricatore da 100 W o superiore.

Baseus GaN5 Pro vale 20,79 euro?

A 20,79 euro lo considero un acquisto molto sensato per chi vuole ridurre il numero di alimentatori sulla scrivania e caricare anche un portatile USB-C. Il vantaggio non sta soltanto nei 65 W, ma nella flessibilità di passare da un dispositivo potente a tre apparecchi meno esigenti.

Bisogna acquistarlo con aspettative corrette: notebook sulla prima USB-C, accessori sulle altre porte e un buon cavo già disponibile. Se questa è la configurazione cercata, il coupon del 20% rende il prezzo particolarmente interessante.