Le Beats Solo 4 in colorazione Ghiaia scendono da 229,95 a 99 euro. Il 57% di sconto è il nuovo minimo dell’anno per questa variante esclusiva Amazon. È un prezzo ottimo, ma c’è un’informazione da mettere subito sul tavolo: non hanno cancellazione attiva del rumore.

Cinque motivi per cui 99 euro hanno senso

fino a 50 ore di autonomia;

Fast Fuel: 10 minuti di carica per circa 5 ore di ascolto;

audio lossless via USB-C o cavo da 3,5 mm;

Bluetooth 5.3, abbinamento rapido e funzioni Trova su iOS e Android;

design on-ear pieghevole da 217 grammi con custodia morbida.

La doppia modalità cablata è più utile di quanto sembri. Con il jack da 3,5 mm funzionano anche a batteria scarica; via USB-C possono riprodurre audio lossless tramite il convertitore integrato. In Bluetooth prevalgono comodità e autonomia.

Tre motivi per pensarci due volte

Primo: la forma on-ear appoggia i cuscinetti sulle orecchie, non attorno. Alcuni la trovano leggera, altri avvertono pressione dopo ore. Secondo: l’isolamento è passivo, quindi treno e aereo restano più rumorosi rispetto a cuffie ANC. Terzo: il suono Beats è energico, ma non va comprato soltanto per il marchio.

Apple e Android sono entrambi trattati bene

Su iPhone ci sono abbinamento con un tocco, condivisione audio, Dov’è e Audio Spaziale personalizzato. Su Android l’integrazione comprende Fast Pair e Trova il mio dispositivo. Non sono più cuffie da considerare esclusivamente per chi usa iPhone.

Il colore Ghiaia cambia il giudizio?

No sul suono, sì sulla convenienza: l’offerta riguarda questa finitura e le altre potrebbero costare di più. È una tonalità chiara elegante, ma mostra sporco e usura prima del nero. La pulizia dei cuscinetti va fatta con più attenzione.

La mia conclusione

A 229,95 euro avrei guardato modelli over-ear con ANC. A 99 euro le Solo 4 diventano una scelta forte per autonomia, viaggi leggeri e uso misto wireless/cavo. Le eviterei solo se la cancellazione del rumore è una priorità. Verificherei colore Ghiaia, venditore e prezzo finale nel riepilogo.