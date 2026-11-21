Gli Beats Studio Buds+ neri e oro scendono da 199,95 a 89 euro. Il prezzo è meno della metà del listino e sposta il confronto: non devono più battere tutti gli auricolari premium, ma offrire più funzioni dei modelli economici che occupano la stessa fascia.

Funzionano bene sia con iPhone sia con Android

Nonostante Beats appartenga ad Apple, questi auricolari non sono pensati soltanto per iPhone. Supportano abbinamento rapido e funzioni di localizzazione sui due ecosistemi, con Bluetooth di Classe 1. È una scelta particolarmente interessante per famiglie o utenti che cambiano spesso piattaforma.

La cancellazione attiva aiuta su mezzi pubblici e in ufficio; la modalità Trasparenza riporta invece i suoni esterni quando serve ascoltare un annuncio o attraversare la strada. I gommini sono disponibili in quattro misure e la certificazione IPX4 protegge da sudore e schizzi, non dall’immersione.

La vestibilità merita qualche minuto di prova: scegliere il gommino corretto migliora contemporaneamente bassi, stabilità e isolamento. Se la tenuta non è buona, anche l’ANC sembra meno efficace. Il design compatto, privo di steli lunghi, resta inoltre discreto sotto cappelli e caschi leggeri.

Trentasei ore, ma con una precisazione

Le 36 ore dichiarate comprendono la custodia: gli auricolari arrivano fino a 9 ore e il case aggiunge altre 27. Attivando ANC e alzando molto il volume l’autonomia reale scende, come su qualunque true wireless.

Sono supportati anche l’audio spaziale per i contenuti Dolby Atmos e microfoni migliorati per le chiamate. Non sostituiscono un auricolare professionale in ambienti estremamente rumorosi, ma per telefonate, musica e podcast quotidiani la dotazione è completa.

A 89 euro li sceglierei per viaggio, palestra e uso quotidiano, soprattutto se si alternano Android e Apple. Chi cerca la migliore cancellazione possibile o un suono completamente neutro può salire di fascia; per tutti gli altri, il prezzo rende i compromessi molto più facili da accettare. Controllerei soltanto la colorazione, perché le varianti possono cambiare prezzo rapidamente.