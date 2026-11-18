Il Blackview FORT 5 scende a 379,99 euro. Lo sconto è di appena 20 euro, ma il prodotto è particolare: un rugged phone con Android 16, display a 120 Hz, 12/256 GB, ricarica wireless e una fotocamera dedicata alla visione notturna. Non è per tutti, ma per lavoro e attività all’aperto ha una dotazione insolita. Vedi Blackview FORT 5 su Amazon.

Rugged, ma senza una batteria gigantesca

La costruzione dichiara protezioni IP68, IP69K e conformità a test di robustezza MIL-STD. Significa maggiore resistenza a polvere, acqua e urti rispetto a un telefono tradizionale, ma non lo rende indistruttibile. Il peso di circa 248 grammi è importante e va messo in conto nell’uso quotidiano.

La batteria da 5.000 mAh è più normale rispetto ai mastodontici rugged da oltre 10.000 mAh. In cambio il FORT 5 resta meno ingombrante e aggiunge ricarica rapida cablata a 33 W e wireless a 15 W, rara in questa categoria.

Display fluido e memoria espandibile

Il pannello da 6,78 pollici ha risoluzione Full HD+ e frequenza fino a 120 Hz. È una base convincente per mappe, documenti e contenuti multimediali. Il chip MediaTek Helio G100 lavora con 12 GB di RAM fisica e 256 GB di memoria, espandibile tramite microSD fino a 2 TB secondo le specifiche del produttore.

La dicitura fino a 24 GB indica l’uso di memoria virtuale oltre ai 12 GB reali. È una funzione utile in alcuni scenari, ma non raddoppia davvero le prestazioni. Altro elemento da sapere: la piattaforma è 4G, quindi chi desidera necessariamente il 5G deve orientarsi altrove.

108 MP e visione notturna: non sono la stessa cosa

La fotocamera principale da 108 MP serve per gli scatti normali, mentre il sensore notturno da 13 MP lavora in scenari molto bui con supporto a infrarossi. Può essere utile per ispezioni, campeggio, magazzini o ambienti di lavoro, ma produce un tipo di immagine diverso dalla classica modalità notte fotografica.

La frontale da 50 MP completa una dotazione ambiziosa. Come sempre sui rugged, non mi aspetterei l’elaborazione fotografica dei migliori cameraphone: qui la versatilità e la resistenza contano più della perfezione del colore.

Il pubblico giusto

Lo consiglierei a chi lavora in cantiere, in officina, in magazzino o trascorre molto tempo all’aperto e vuole evitare cover enormi. La ricarica wireless e il peso relativamente controllato lo rendono più utilizzabile come telefono principale di molti concorrenti.

Chi vive soprattutto tra ufficio e casa può ottenere fotocamere migliori e 5G con un modello tradizionale. A 379,99 euro il FORT 5 va comprato per le sue caratteristiche specifiche, non soltanto perché appare robusto.

Robustezza significa anche qualche compromesso

Un rugged è più spesso, pesante e rigido di un telefono tradizionale. Prima di sceglierlo come dispositivo principale considererei la comodità in tasca, l’uso con una mano e la disponibilità di accessori. Le protezioni integrate riducono la necessità di una cover, ma porte e guarnizioni vanno mantenute pulite per preservare la resistenza.

La visione notturna può essere davvero utile in un contesto professionale, ma non sostituisce una termocamera: mostra ciò che il sensore e gli infrarossi riescono a illuminare, non misura il calore. È una distinzione importante per tecnici e manutentori che cercano uno strumento specifico.

Prezzo e disponibilità

Al momento della verifica, Blackview FORT 5 costa 379,99 euro invece di 399,99 euro. Prezzi, coupon e disponibilità possono cambiare senza preavviso: prima dell’acquisto consiglio di controllare importo finale, variante selezionata e venditore direttamente nella pagina Amazon.