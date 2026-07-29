Blackview R50 a 26,99 euro con coupon: chiamate dal polso spendendo pochissimo

Blackview R50 costa 29,99 euro su Amazon e, selezionando il coupon del 10% presente nella pagina, il prezzo finale scende a circa 26,99 euro. La casella non viene attivata automaticamente: bisogna mettere il segno di spunta prima di aggiungere lo smartwatch al carrello.

A meno di 27 euro offre uno schermo touch da 1,85 pollici, chiamate Bluetooth dal polso, monitoraggio di frequenza cardiaca e sonno, oltre 100 modalità sportive e compatibilità con Android e iPhone. Non è un piccolo Galaxy Watch e non vuole esserlo: è un orologio semplice per notifiche, attività quotidiana e telefonate brevi.

Il vero prezzo è 26,99 euro, ma serve un passaggio

Amazon mostra inizialmente 29,99 euro. Poco sotto il prezzo compare la voce “Applica coupon 10%”: dopo averla selezionata, lo sconto di circa 3 euro viene calcolato al checkout e il totale passa a 26,99 euro.

Ti farei notare come 29,99 rappresenti, inoltre, già il minimo storico mai avutosi per questo smartwatch che, peraltro, incontra il favore di tanti utenti che su Amazon hanno lasciato recensioni ottime.

Controllerei comunque il riepilogo prima di pagare. I coupon possono essere rimossi o modificati e, soprattutto da smartphone, la piccola casella è facile da saltare. Per valutare l’offerta considero quindi 26,99 euro soltanto quando la riduzione appare davvero nell’ordine.

Le chiamate dal polso sono la funzione più concreta

Blackview R50 integra microfono e altoparlante, perciò consente di effettuare e ricevere chiamate quando rimane collegato allo smartphone tramite Bluetooth. Il telefono deve essere nelle vicinanze: lo smartwatch non ha una SIM e non può telefonare autonomamente.

Durante il lavoro passo continuamente dal MacBook allo smartphone Android e non sempre voglio interrompere ciò che sto facendo per una telefonata di trenta secondi. In una stanza tranquilla, rispondere dal polso per dire “ti richiamo tra poco” è realmente comodo. Non userei invece il piccolo altoparlante per una conversazione lunga, né pretenderei la stessa chiarezza in strada o in un ambiente affollato.

La stessa utilità la ritrovo quando ho le mani occupate in cucina oppure sto giocando con mia figlia: vedo chi chiama, decido se rispondere e non devo cercare il telefono per casa. È una comodità quotidiana, non una funzione spettacolare, ed è proprio per questo che ha senso su un modello economico.

Schermo grande e leggibile, ma è un TFT

Il display touch misura 1,85 pollici e ha una risoluzione di 320 x 386 pixel. Numeri, menu e notifiche hanno spazio sufficiente e la forma rettangolare aiuta a leggere qualche parola in più rispetto a un quadrante piccolo e circolare.

Il pannello è TFT, non AMOLED. Neri, contrasto e visibilità sotto il sole non sono quindi paragonabili a quelli degli smartwatch più costosi, mentre l’interfaccia rimane essenziale. A questo prezzo lo considero un compromesso sensato, purché non si acquisti il R50 aspettandosi animazioni da top di gamma.

La cassa blu è vistosa senza essere eccessiva e si abbina meglio al mio abbigliamento attuale, quasi sempre jeans, polo o felpa, di quanto avrebbe fatto ai completi molto formali che indossavo anni fa. Con 26,5 grammi dichiarati per il corpo dell’orologio, inoltre, non risulta particolarmente pesante.

Frequenza cardiaca e sonno: guarderei le tendenze

Il sensore posteriore registra frequenza cardiaca e saturazione SpO2; l’app raccoglie inoltre dati sul sonno e sullo stress. Sono informazioni interessanti per osservare come cambiano le giornate, ma non sono misurazioni mediche e non devono essere usate per formulare diagnosi.

Avendo un fastidio ricorrente al ginocchio, ho imparato a dare più valore all’andamento nel tempo che al numero isolato mostrato dopo una passeggiata. Passi, riposo e frequenza cardiaca possono aiutarmi a capire se sono stato più o meno attivo; se c’è dolore, però, lo smartwatch non decide quanto posso spingere.

Chi compra soprattutto per queste funzioni può confrontare il R50 con i modelli raccolti nella guida ai migliori smartwatch con cardiofrequenzimetro. Le differenze nella qualità dei sensori e nell’elaborazione dei dati diventano importanti quando si sale di prezzo.

Oltre 100 sport, ma il GPS arriva dal telefono

Le modalità sportive superano quota 100 e comprendono camminata, corsa, bici, calcio, yoga, escursionismo e diversi allenamenti al chiuso. Il numero fa scena, ma la parte utile è poter separare le attività e ritrovare tempi, passi, distanza stimata e calorie nell’app.

Blackview R50 non integra un ricevitore GPS autonomo. Per registrare un percorso all’aperto deve appoggiarsi alla posizione dello smartphone collegato. Per una passeggiata o un allenamento amatoriale può bastare; chi corre senza telefono o vuole tracce più precise deve cercare un modello con GPS integrato.

È il genere di distinzione che facciamo anche nella nostra selezione dei migliori smartwatch economici sotto i 100 euro: sotto una certa cifra bisogna capire quali funzioni siano realmente autonome e quali dipendano dal telefono.

Batteria da 350 mAh e circa cinque giorni d’uso

La batteria ha una capacità di 350 mAh. Blackview indica circa 5 giorni di utilizzo tipico e più di 25 giorni in standby; altre configurazioni possono arrivare un po’ oltre, ma chiamate, luminosità elevata e monitoraggi frequenti riducono inevitabilmente la durata.

La ricarica avviene mediante il cavetto magnetico incluso e richiede indicativamente tre ore. Non è rapida, ma un’autonomia di più giorni permette di collegarlo quando si è alla scrivania senza dover organizzare una ricarica ogni sera.

Da Fit, notifiche e compatibilità

Lo smartwatch utilizza l’app Da Fit ed è compatibile con Android e iOS. Io lo abbinerei al mio telefono Android, concedendo soltanto i permessi necessari a chiamate e applicazioni dalle quali voglio davvero ricevere avvisi. Attivare tutto significa trasformare il polso in una seconda area notifiche, cosa che trovo più fastidiosa che utile.

Dall’orologio si possono gestire musica, sveglie, cronometro, timer, meteo, fotocamera remota e calcolatrice. Non ci sono NFC per i pagamenti né Wi-Fi, mentre il Bluetooth è in versione 5.3.

Scheda tecnica Blackview R50

Caratteristica Specifiche Modello Blackview R50, variante blu Display TFT touch da 1,85 pollici, risoluzione 320 x 386 pixel Processore Ruiyu / Realtek 8763EWE Dimensioni 44,46 x 37 x 12,55 mm Peso 26,5 g dichiarati per il corpo dell’orologio Polsi compatibili Circonferenza indicativa da 150 a 240 mm Bluetooth Versione 5.3 Chiamate Microfono e altoparlante integrati; chiamate tramite smartphone collegato Sensori salute Frequenza cardiaca, SpO2, sonno e stress Sport Oltre 100 modalità; passi, distanza e calorie GPS Non integrato; utilizza il GPS dello smartphone NFC e Wi-Fi Non presenti Resistenza IP68 dichiarata Batteria 350 mAh Autonomia dichiarata Circa 5 giorni di utilizzo tipico; oltre 25 giorni in standby Ricarica Magnetica, circa 3 ore Applicazione Da Fit Compatibilità Smartphone Android e iPhone

Specifiche verificate sulla scheda Blackview R50 e sulla documentazione del modello. La resistenza all’acqua non rende lo smartwatch adatto a docce calde, sauna o immersioni non previste dal produttore. I dati relativi alla salute hanno finalità informative e non mediche.

Cosa mi convince e cosa bisogna accettare

Mi convincono il prezzo effettivo, lo schermo grande, il peso contenuto e la possibilità di rispondere a una chiamata senza prendere lo smartphone. Anche la doppia scelta tra cinturino in silicone e soluzione in tessuto rende più semplice adattarlo all’uso quotidiano.

Bisogna accettare un pannello TFT, un’app essenziale e sensori che non vanno confrontati con strumenti clinici. Mancano GPS autonomo e NFC, quindi per sport all’aperto e pagamenti il telefono continua a essere necessario.

Blackview R50 vale 26,99 euro?

Sì, se si cerca un primo smartwatch economico per chiamate brevi, notifiche selezionate, passi e controllo generale delle proprie abitudini. A questa cifra può essere anche un regalo pratico per chi non ha mai usato un dispositivo da polso connesso e non vuole partire da modelli molto più costosi.

Rispetto anche ai migliori smartband (che, per loro caratteristiche intrinseche, sono solitamente meno completi e costosi), ha funzioni e costo molto interessanti.

Non lo consiglierei, però, a chi pretende GPS indipendente, pagamenti dal polso, app avanzate o misurazioni sportive molto accurate. La mia opinione, dopo averne considerate funzioni e limiti, è che il coupon ed il prezzo di base facciano la differenza: a 26,99 euro il R50 offre parecchio, purché si sappia esattamente cosa non può fare.