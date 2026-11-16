Questa è una delle offerte più aggressive che ho trovato oggi: i Bose QuietComfort Earbuds in edizione limitata Malva rosato costano 109,95 euro, contro un prezzo di riferimento di 199,95 euro. Lo sconto indicato arriva al 45%. Potete verificare prezzo e disponibilità nella pagina Amazon.

Cancellazione del rumore regolabile e suono Bose

Il nome QuietComfort chiarisce subito la priorità: ridurre il rumore esterno e rendere più piacevoli musica, podcast e chiamate. Attraverso l’app Bose QCE si può regolare la cancellazione attiva e scegliere modalità diverse in base all’ambiente. La costruzione in-ear aiuta già con l’isolamento passivo, mentre i gommini di misure differenti servono a trovare una tenuta stabile.

Bose dichiara fino a 8,5 ore di ascolto per gli auricolari. La custodia aggiunge circa due ricariche e mezzo, per un totale indicativo fino a 31,5 ore. La ricarica rapida è utile nelle giornate più intense: 20 minuti nella custodia possono offrire fino a 3 ore di riproduzione.

Una scheda completa anche per l’uso quotidiano

Cancellazione attiva del rumore regolabile

Autonomia fino a 8,5 ore per singola carica

Custodia con ricarica USB-C e wireless

Bluetooth 5.3 e connessione multipoint

Certificazione IPX4 contro sudore e spruzzi

La certificazione IPX4 le rende adatte anche ad allenamenti e spostamenti sotto una pioggia leggera, senza però trasformarle in auricolari impermeabili da immersione. Il multipoint è un altro vantaggio concreto per chi alterna notebook e telefono.

Attenzione al dato scritto nella scheda Amazon

Nel titolo dell’inserzione compare “85 ore”, ma la specifica ufficiale è 8,5 ore per gli auricolari. È quasi certamente un refuso dovuto alla virgola mancante. Ho preferito segnalarlo perché su autonomia e varianti è sempre meglio basarsi sulla scheda tecnica corretta.

A 109,95 euro le consiglierei a chi cerca ANC efficace, un marchio affidabile e una colorazione diversa dal solito nero. Per confrontarle con altri modelli potete consultare la nostra guida ai migliori auricolari Bluetooth. Prezzo e disponibilità possono cambiare in qualsiasi momento.