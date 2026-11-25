La colorazione Diamond celebra il sessantesimo anniversario di Bose e rende questi auricolari più riconoscibili, ma la scelta non va fatta soltanto sull’estetica. I Bose QuietComfort Ultra Earbuds Diamond costano ora 179,95 euro, oltre 39 euro sotto il prezzo più basso dei trenta giorni precedenti indicato da Amazon. Prima di ordinarli, però, bisogna sapere che si tratta della prima generazione lanciata nel 2023, non del modello di seconda generazione arrivato nel 2025.

La distinzione generazionale evita l’acquisto sbagliato

Il nome quasi identico può trarre in inganno. Questa versione conserva comunque il cuore dell’esperienza Bose: cancellazione attiva del rumore con calibrazione CustomTune, modalità Quiet e Aware e Bose Immersive Audio. Se l’obiettivo principale è isolarsi in treno, aereo o ufficio, resta un prodotto di fascia alta; chi vuole l’ultima revisione hardware deve invece cercare esplicitamente la seconda generazione.

La vestibilità è personalizzabile con gommini e bande di stabilità di misure diverse. È un aspetto più importante di quanto sembri: una chiusura corretta migliora sia i bassi sia l’ANC. I comandi touch consentono di gestire volume e riproduzione, mentre la connessione multipoint è utile per passare tra telefono e computer.

Autonomia buona, non eccezionale

L’autonomia dichiarata arriva fino a sei ore e scende a circa quattro con audio immersivo attivo. Venti minuti di ricarica possono restituire fino a due ore. Sono numeri sufficienti per gli spostamenti quotidiani, ma meno impressionanti di quelli offerti oggi da diversi rivali. Nella guida ai migliori auricolari Bluetooth trovate confronti utili anche sul tema batteria.

Quando sceglierei proprio questa versione

Li valuterei se la priorità è l’isolamento, piace la finitura Diamond e il prezzo resta vicino a 180 euro. Non li comprerei pensando di ricevere la generazione più recente, né definirei automaticamente questa cifra un minimo storico assoluto: il dato certo è lo scarto rispetto ai trenta giorni precedenti. Con questa distinzione chiara, l’offerta è valida e trasparente; senza, rischierebbe di sembrare migliore di quanto sia davvero.