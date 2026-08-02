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Bose Smart Ultra Soundbar al minimo storico: da 999 euro a 579 su Amazon

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino2 Agosto 2026
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La Bose Smart Ultra Soundbar bianca costa 579 euro su Amazon.

Da 999,95 euro a 579 euro. La Bose Smart Ultra Soundbar bianca ha perso 420,95 euro rispetto al listino e si trova su Amazon a una cifra mai vista prima. È il modello di punta Bose con Dolby Atmos, nove diffusori e modalità AI per le voci.

Amazon la vende e la spedisce direttamente, con consegna Prime e reso gratuito. La media è di 4,5 stelle su oltre mille recensioni.

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La funzione che userei più spesso non è il Dolby Atmos

Da quando in casa c’è una bambina piccola, la sera capita di guardare un film senza poter alzare troppo il volume. Qui userei spesso l’AI Dialogue Mode: riconosce le conversazioni e bilancia voci ed effetti, evitando il continuo gioco di telecomando tra dialoghi bassi e scene rumorose.

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Dolby Atmos, diffusori rivolti verso l’alto e modalità AI per i dialoghi sono il cuore della Smart Ultra Soundbar.

Due dei nove diffusori puntano verso l’alto per lavorare con Dolby Atmos; Bose TrueSpace amplia anche i contenuti stereo e 5.1. ADAPTiQ misura la stanza e corregge la resa in base a pareti, mobili e posizione d’ascolto. Lo configurerei con calma, perché in un salotto vero l’ambiente pesa parecchio sul risultato.

HDMI eARC e cavo ottico sono inclusi. Per la musica ci sono Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast e Spotify Connect. Il subwoofer resta opzionale.

Il grafico conferma il nuovo minimo

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Dopo diversi passaggi tra 600 e 1.000 euro, la Bose Smart Ultra Soundbar scende per la prima volta a 579 euro.

Lo storico copre quasi tre anni. La soundbar aveva già toccato quota 600 euro, senza mai scendere sotto: 579 euro è quindi il minimo rilevato. Negli ultimi mesi il prezzo è rimasto spesso vicino agli 800 euro, altro riferimento che rende evidente la convenienza attuale.

Scheda tecnica Bose Smart Ultra Soundbar

CaratteristicaSpecifiche ufficiali
Sistema audio9 diffusori totali, inclusi 2 rivolti verso l’alto e tweeter centrale
Audio spazialeDolby Atmos e Bose TrueSpace
OttimizzazioneADAPTiQ e AI Dialogue Mode
Collegamenti TVHDMI eARC e ingresso ottico
Connessioni wirelessWi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect
ControlliTelecomando, app Bose e Alexa integrata
MultiroomCompatibile con sistema Bose e SimpleSync
Dimensioni104,5 × 5,8 × 10,7 cm
PesoCirca 5,75 kg
In confezioneCavi HDMI eARC e ottico, microfono ADAPTiQ, telecomando, alimentazione

A 579 euro la sceglierei per valorizzare una buona TV, guardare molti film e ascoltare dialoghi chiari senza inseguire il volume. Puoi abbinarla a una delle nostre migliori Smart TV Android oppure confrontare soluzioni più portatili nella guida alle migliori casse Bluetooth.

Il prezzo aggiornato della Bose è nella pagina Amazon.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino2 Agosto 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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