Bose Smart Ultra Soundbar al minimo storico: da 999 euro a 579 su Amazon
Da 999,95 euro a 579 euro. La Bose Smart Ultra Soundbar bianca ha perso 420,95 euro rispetto al listino e si trova su Amazon a una cifra mai vista prima. È il modello di punta Bose con Dolby Atmos, nove diffusori e modalità AI per le voci.
Amazon la vende e la spedisce direttamente, con consegna Prime e reso gratuito. La media è di 4,5 stelle su oltre mille recensioni.
La funzione che userei più spesso non è il Dolby Atmos
Da quando in casa c’è una bambina piccola, la sera capita di guardare un film senza poter alzare troppo il volume. Qui userei spesso l’AI Dialogue Mode: riconosce le conversazioni e bilancia voci ed effetti, evitando il continuo gioco di telecomando tra dialoghi bassi e scene rumorose.
Due dei nove diffusori puntano verso l’alto per lavorare con Dolby Atmos; Bose TrueSpace amplia anche i contenuti stereo e 5.1. ADAPTiQ misura la stanza e corregge la resa in base a pareti, mobili e posizione d’ascolto. Lo configurerei con calma, perché in un salotto vero l’ambiente pesa parecchio sul risultato.
HDMI eARC e cavo ottico sono inclusi. Per la musica ci sono Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast e Spotify Connect. Il subwoofer resta opzionale.
Il grafico conferma il nuovo minimo
Lo storico copre quasi tre anni. La soundbar aveva già toccato quota 600 euro, senza mai scendere sotto: 579 euro è quindi il minimo rilevato. Negli ultimi mesi il prezzo è rimasto spesso vicino agli 800 euro, altro riferimento che rende evidente la convenienza attuale.
Scheda tecnica Bose Smart Ultra Soundbar
|Caratteristica
|Specifiche ufficiali
|Sistema audio
|9 diffusori totali, inclusi 2 rivolti verso l’alto e tweeter centrale
|Audio spaziale
|Dolby Atmos e Bose TrueSpace
|Ottimizzazione
|ADAPTiQ e AI Dialogue Mode
|Collegamenti TV
|HDMI eARC e ingresso ottico
|Connessioni wireless
|Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect
|Controlli
|Telecomando, app Bose e Alexa integrata
|Multiroom
|Compatibile con sistema Bose e SimpleSync
|Dimensioni
|104,5 × 5,8 × 10,7 cm
|Peso
|Circa 5,75 kg
|In confezione
|Cavi HDMI eARC e ottico, microfono ADAPTiQ, telecomando, alimentazione
A 579 euro la sceglierei per valorizzare una buona TV, guardare molti film e ascoltare dialoghi chiari senza inseguire il volume. Puoi abbinarla a una delle nostre migliori Smart TV Android oppure confrontare soluzioni più portatili nella guida alle migliori casse Bluetooth.
Il prezzo aggiornato della Bose è nella pagina Amazon.
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