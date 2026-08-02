Bose Smart Ultra Soundbar al minimo storico: da 999 euro a 579 su Amazon

La Bose Smart Ultra Soundbar bianca costa 579 euro su Amazon.

Da 999,95 euro a 579 euro. La Bose Smart Ultra Soundbar bianca ha perso 420,95 euro rispetto al listino e si trova su Amazon a una cifra mai vista prima. È il modello di punta Bose con Dolby Atmos, nove diffusori e modalità AI per le voci.

Amazon la vende e la spedisce direttamente, con consegna Prime e reso gratuito. La media è di 4,5 stelle su oltre mille recensioni.

La funzione che userei più spesso non è il Dolby Atmos

Da quando in casa c’è una bambina piccola, la sera capita di guardare un film senza poter alzare troppo il volume. Qui userei spesso l’AI Dialogue Mode: riconosce le conversazioni e bilancia voci ed effetti, evitando il continuo gioco di telecomando tra dialoghi bassi e scene rumorose.

Dolby Atmos, diffusori rivolti verso l’alto e modalità AI per i dialoghi sono il cuore della Smart Ultra Soundbar.

Due dei nove diffusori puntano verso l’alto per lavorare con Dolby Atmos; Bose TrueSpace amplia anche i contenuti stereo e 5.1. ADAPTiQ misura la stanza e corregge la resa in base a pareti, mobili e posizione d’ascolto. Lo configurerei con calma, perché in un salotto vero l’ambiente pesa parecchio sul risultato.

HDMI eARC e cavo ottico sono inclusi. Per la musica ci sono Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast e Spotify Connect. Il subwoofer resta opzionale.

Il grafico conferma il nuovo minimo

Dopo diversi passaggi tra 600 e 1.000 euro, la Bose Smart Ultra Soundbar scende per la prima volta a 579 euro.

Lo storico copre quasi tre anni. La soundbar aveva già toccato quota 600 euro, senza mai scendere sotto: 579 euro è quindi il minimo rilevato. Negli ultimi mesi il prezzo è rimasto spesso vicino agli 800 euro, altro riferimento che rende evidente la convenienza attuale.

Scheda tecnica Bose Smart Ultra Soundbar

Caratteristica Specifiche ufficiali Sistema audio 9 diffusori totali, inclusi 2 rivolti verso l’alto e tweeter centrale Audio spaziale Dolby Atmos e Bose TrueSpace Ottimizzazione ADAPTiQ e AI Dialogue Mode Collegamenti TV HDMI eARC e ingresso ottico Connessioni wireless Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect Controlli Telecomando, app Bose e Alexa integrata Multiroom Compatibile con sistema Bose e SimpleSync Dimensioni 104,5 × 5,8 × 10,7 cm Peso Circa 5,75 kg In confezione Cavi HDMI eARC e ottico, microfono ADAPTiQ, telecomando, alimentazione

A 579 euro la sceglierei per valorizzare una buona TV, guardare molti film e ascoltare dialoghi chiari senza inseguire il volume. Puoi abbinarla a una delle nostre migliori Smart TV Android oppure confrontare soluzioni più portatili nella guida alle migliori casse Bluetooth.

Il prezzo aggiornato della Bose è nella pagina Amazon.