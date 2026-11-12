Bose SoundLink Home in colorazione Argento chiaro ha raggiunto il prezzo più basso che ho rilevato finora su Amazon: 129 euro invece di 189 euro. Il risparmio è di 60 euro e la proposta risulta venduta e spedita da Amazon. A questa cifra diventa più facile accettare alcune scelte precise del prodotto, pensato soprattutto per l’ascolto domestico e per chi attribuisce importanza anche ai materiali. Qui puoi verificare l’offerta sul Bose SoundLink Home. Il collegamento è affiliato e non modifica il totale dell’ordine.

Un diffusore progettato per la casa

La cornice in alluminio anodizzato, la griglia in tessuto e il supporto integrato lo distinguono dai classici speaker rivestiti in gomma. Misura circa 21,6 × 11 × 5,9 centimetri e pesa poco più di 900 grammi: posso spostarlo facilmente tra scrivania, cucina e soggiorno, ma non lo considererei un modello da spiaggia. Bose non dichiara alcuna certificazione contro acqua o polvere.

Le nove ore cambiano con il volume

L’autonomia dichiarata arriva a nove ore e viene misurata con riproduzione Bluetooth al 50% del volume. Bose indica circa 2,5 ore quando il diffusore lavora al volume massimo. Una ricarica completa richiede fino a quattro ore con alimentatore da 5 V e 1,5 A. Sono dati adeguati per muoversi tra le stanze durante la giornata, meno adatti a un fine settimana lontano da una presa.

Bluetooth 5.3 e audio tramite USB-C

La connessione principale è Bluetooth 5.3, con una portata dichiarata di circa nove metri. La porta USB-C serve per la ricarica e può ricevere direttamente l’audio da un computer o da una sorgente compatibile. Mancano invece Wi-Fi e ingresso analogico. Il SoundLink Home non viene gestito dall’app Bose, quindi non mette a disposizione un equalizzatore software o regolazioni avanzate.

Un solo SoundLink Home riproduce in mono

Il diffusore usa un trasduttore a gamma completa e due radiatori passivi. La resa è orientata verso voci chiare, strumenti ben leggibili e bassi presenti per le dimensioni, senza aspettarsi le frequenze profonde di un sistema più grande. L’ascolto con una singola unità è mono; acquistando un secondo SoundLink Home si può creare una coppia stereo tramite il pulsante dedicato.

A 129 euro il prezzo diventa coerente

Il SoundLink Home punta su costruzione, semplicità e qualità dell’ascolto in una stanza. Le nove ore di autonomia non stabiliscono un riferimento per la categoria e l’assenza di protezione IP limita l’uso all’aperto. Allo stesso tempo, la finitura in alluminio, l’audio USB-C e la possibilità di comporre una coppia stereo sono caratteristiche poco comuni tra gli speaker compatti. A 129 euro lo trovo convincente per soggiorno, camera o postazione di lavoro.

Per confrontarlo con modelli più robusti o dotati di maggiore autonomia puoi consultare la guida aggiornata alle migliori casse Bluetooth e wireless. Prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente: controllerei sempre variante, venditore e totale mostrato da Amazon prima di concludere l’acquisto.