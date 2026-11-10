Bose SoundLink Micro di seconda generazione scende a 89,95 euro su Amazon. Ho verificato lo stesso prezzo su Blu crepuscolo, Blu tramonto, Nero e Tramonto pesca: la promozione non è limitata al colore mostrato nel collegamento principale. Il riferimento arriva fino a 129,95 euro, quindi il risparmio può toccare 40 euro in base alla finitura. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità su Amazon. Il collegamento è affiliato e non cambia il prezzo finale.

Formato tascabile e cinturino più utile di quanto sembri

Il diffusore può essere fissato a uno zaino o appoggiato in poco spazio. La certificazione IP67 protegge da polvere e immersione temporanea nelle condizioni previste, mentre il telaio è progettato per resistere a urti e corrosione. Lo porterei con meno preoccupazioni in spiaggia o in terrazza, senza confondere la resistenza con un uso continuativo sott’acqua.

L’autonomia raddoppia rispetto alla prima generazione

Bose dichiara fino a 12 ore di riproduzione, il doppio del modello precedente. Volume, temperatura e distanza Bluetooth modificano il risultato reale. L’app consente di regolare bassi, medi e alti; due unità compatibili possono lavorare in stereo oppure in modalità Festa. Il formato limita la scena e l’estensione dei bassi rispetto a casse più grandi, ma favorisce il trasporto.

Il prezzo è buono, ma non è il minimo assoluto visto

A ottobre la variante Blu crepuscolo era scesa a 79,95 euro. Oggi costa dieci euro in più, pur restando una delle offerte migliori della categoria. È giusto segnalarlo invece di presentare ogni ribasso come irripetibile. La guida alle migliori casse Bluetooth aiuta a confrontarlo con modelli più potenti e meno facili da portare.

Prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente. Prima di confermare l’ordine controllerei sempre variante, venditore e totale nel carrello.