Bose SoundLink Plus nero è in offerta a 199,95 euro, contro 277 euro di riferimento. Il risparmio indicato supera 77 euro. Qui è disponibile la pagina Amazon.

Un diffusore portatile più grande e potente

È più ingombrante di SoundLink Flex e Micro, ma punta su bassi più presenti e maggiore pressione sonora, restando trasportabile grazie all’asola integrata.

IP67 e USB-C bidirezionale

La certificazione IP67 protegge da polvere e immersione temporanea nelle condizioni previste. Bose dichiara resistenza anche a urti e corrosione. La USB-C serve per la ricarica e può alimentare lo smartphone; Bluetooth 5.4 e app Bose completano la dotazione.

Venti ore, ma non al massimo volume

L’autonomia dichiarata arriva a 20 ore a volume moderato; il manuale indica circa 4 ore al volume massimo. È una differenza da conoscere. Inoltre non c’è microfono, quindi non funziona come vivavoce. Lo consiglierei per casa, terrazzo e viaggi in auto, non a chi cerca una cassa realmente tascabile.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Con circa 1,5 kg di peso non è lo speaker che aggancerei allo zaino per una passeggiata. Lo vedo meglio come cassa da spostare fra cucina, terrazzo, giardino e auto. Due unità uguali possono lavorare in stereo, mentre con altri modelli Bose compatibili si può usare la modalità Festa.

Vivendo vicino al mare, tratterei comunque con cautela sale e sabbia: IP67 non significa indifferenza alla corrosione nel tempo. Dopo l’uso all’aperto seguirei le istruzioni di pulizia e aspetterei che la porta USB-C sia asciutta prima della ricarica.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.