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Bose Sport Open Earbuds in offerta: clip stabili e ascolto aperto per allenarsi

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino14 Novembre 2026
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Auricolari open-ear neri a clip con custodia su una panchina accanto a una pista

Correre lasciando libero il condotto uditivo permette di sentire traffico, biciclette e persone vicine. I Bose Sport Open Earbuds nascono per questo scenario e scendono a 169,95 euro invece di 199,95 euro. Qui puoi controllare la versione nera su Amazon. Il collegamento è affiliato e non cambia il prezzo dell’ordine.

La promozione compare anche su altre colorazioni, ma disponibilità e importo possono muoversi separatamente. La variante collegata è quella nera; verificherei colore e venditore nella pagina prima di acquistare.

Controlla Bose Sport Open Earbuds

Una clip che non chiude l’orecchio

La struttura usa un archetto a C con rivestimento in silicone che si ancora al padiglione. Il trasduttore invia il suono per via aerea senza sigillare il canale, una soluzione diversa dalla conduzione ossea. L’obiettivo è mantenere la percezione dell’ambiente durante corsa, camminata e allenamento.

L’assenza di isolamento è anche il limite principale. In metropolitana, in palestra molto rumorosa o in aereo il rumore esterno resta presente e può spingere ad alzare il volume. Non c’è cancellazione attiva: chi cerca silenzio dovrebbe scegliere auricolari in-ear o cuffie chiuse.

IP54 e comandi fisici

La certificazione IP54 protegge da polvere, sudore e spruzzi nei limiti indicati da Bose. Non significa che gli auricolari possano essere usati per nuotare o immersi. I pulsanti fisici testurizzati sono una scelta pratica durante l’attività, quando un controllo touch può risultare meno preciso con dita bagnate.

Auto Volume adatta il livello alle variazioni del rumore ambientale. SpeechClarity utilizza i microfoni per isolare meglio la voce durante le chiamate. La qualità dipenderà comunque da vento, traffico e posizione dell’auricolare; all’aperto non prometterei lo stesso risultato di una stanza silenziosa.

Sette ore per carica e custodia wireless

Bose dichiara fino a 7 ore di riproduzione, con altre 22 ore disponibili nella custodia. Il case supporta la ricarica wireless e USB-C. Sono valori massimi: volume, chiamate, temperatura e funzioni attive possono ridurre l’autonomia reale.

A 169,95 euro li valuterei per sportivi che danno priorità a stabilità e consapevolezza dell’ambiente. Per uso prevalentemente domestico o per viaggiare, un modello con ANC può offrire un rapporto tra prezzo e isolamento più adatto.

Offerta verificata il 13 novembre 2026. Prezzo e disponibilità possono cambiare; controlla la variante esatta e il riepilogo Amazon al momento dell’ordine.

Offerta
Bose Auricolari open-ear Sport: auricolari wireless, a clip, ricarica USB-C...
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino14 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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