I Bose Ultra Open Earbuds Prugna Intenso scendono a 199,95 euro, rispetto a 265,79 euro. Qui trovate la variante in promozione.

Open-ear significa ascoltare senza isolarsi

Il design a clip lascia libero il condotto uditivo. È utile per passeggiate, ufficio e situazioni in cui si vuole percepire ciò che accade intorno, ma non offre l’isolamento di un auricolare in-ear con ANC.

Comfort e audio immersivo

Gli auricolari sono certificati IPX4 e integrano microfoni per le chiamate. Bluetooth 5.3, app Bose e modalità Immersive Audio completano l’esperienza. La vestibilità è particolare: per alcuni è molto comoda, per altri richiede abitudine.

Le 48 ore del titolo non sono autonomia musicale

La scheda ufficiale indica circa 7 ore di riproduzione, fino a 4 con audio immersivo, più 19,5 ore dalla custodia. Le “48 ore” riportate nel titolo Amazon si riferiscono alla permanenza connessa senza riprodurre audio, non all’ascolto continuo. È una distinzione importante. Le sceglierei per il formato aperto, non per cercare la massima autonomia o cancellazione del rumore.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

La filosofia open-ear è l’opposto delle QuietComfort: non blocca il mondo, ma inserisce la musica nella giornata. In una strada trafficata o in aereo il rumore esterno può coprire i dettagli e spingere ad alzare troppo il volume. In ufficio o durante una camminata tranquilla, invece, poter parlare senza togliere gli auricolari è molto comodo.

La custodia non offre la stessa protezione IPX4 degli auricolari. Eviterei quindi di lasciarla esposta a pioggia o sudore e controllerei che gli elementi di ricarica siano asciutti prima di riporli.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.