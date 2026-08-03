610 euro per delle cuffie? Le Bowers & Wilkins Px8 S2 sono al minimo storico su Amazon

Le Bowers & Wilkins Px8 S2 Onyx Black scendono a 610,85 euro con un’offerta a tempo.

Se ti sembra assurdo spendere 610,85 euro per un paio di cuffie, siamo in due, ma c’è un “ma”: cuffie di questa qualità sono rare e molto dipende anche da obiettivi e gusti. Poi le Bowers & Wilkins Px8 S2 partivano da 729 euro e per mesi sono rimaste quasi sempre sopra quota 690: l’offerta a tempo comparsa su Amazon le porta al prezzo più basso registrato finora.

Restano carissime, inutile girarci intorno. Sono però cuffie di altissima qualità, premium in tutto e per tutto, costruite senza badare troppo al risparmio, con pelle Nappa, alluminio pressofuso, driver Carbon Cone da 40 mm e una sezione audio più vicina all’Hi-Fi personale che al classico accessorio Bluetooth. Le Px8 S2 Onyx Black sono disponibili su Amazon a 610,85 euro; prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente.

Cosa si compra davvero con più di 600 euro

Qui la scheda tecnica non è un elenco ornamentale. Il segnale viene elaborato da un DSP a 24 bit con amplificatore e DAC dedicati, poi affidato a due trasduttori dinamici full-range da 40 mm con cono in carbonio. Il Bluetooth 5.3 supporta aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, AAC e SBC; c’è il multipoint e si può ascoltare anche via USB-C o tramite il cavo USB-C/jack da 3,5 mm incluso. Otto microfoni lavorano fra cancellazione attiva e chiamate, mentre l’app Bowers & Wilkins Music offre un equalizzatore a cinque bande.

Caratteristica Bowers & Wilkins Px8 S2 Formato Cuffie over-ear wireless con cancellazione attiva del rumore Driver 2 × 40 mm dinamici full-range Carbon Cone Elaborazione DSP a 24 bit con amplificatore e DAC dedicati; collegamento audio 24 bit Bluetooth e codec Bluetooth 5.3; aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic, AAC e SBC Microfoni 8 in totale, 4 per padiglione; algoritmo ADI Pure Voice Autonomia Fino a 30 ore Ricarica rapida 15 minuti per fino a 7 ore di ascolto Connessioni Multipoint, USB-C per ricarica e audio, cavo USB-C/jack da 3,5 mm Materiali Pelle Nappa e alluminio pressofuso Peso 310 grammi Dotazione Custodia, cavo USB-C/USB-C e cavo USB-C/jack da 3,5 mm

Io le userei così, fra Android e MacBook

Il multipoint e i collegamenti via cavo rendono le Px8 S2 comode fra smartphone e computer.

Io alterno ogni giorno uno smartphone Android al mio MacBook Pro. Con un telefono compatibile sfrutterei aptX Lossless; al computer sceglierei il cavo USB-C quando voglio ascoltare con calma e senza comprimere il segnale. Per lavorare, invece, il multipoint vale più di tante promesse: una chiamata sul telefono, la musica sul notebook e nessun abbinamento da rifare ogni volta.

Il prezzo impone aspettative enormi. A questa cifra devono convincere insieme suono, comodità, ANC, microfoni e qualità percepita, perché Sony, Bose e Sennheiser offrono alternative eccellenti spendendo meno. Le Px8 S2 sembrano reggere il confronto: la pagina ufficiale raccoglie riconoscimenti di TechRadar, T3, Tom’s Guide, Red Dot e iF Design, mentre su Amazon la media indicata è di 4,6 stelle su circa 480 valutazioni. Non le comprerei per avere una funzione in più; le sceglierei per ascoltare musica e per il piacere di usare un oggetto costruito con grande cura.

Il grafico rende lo sconto più interessante

Lo storico completo mostra il passaggio da prezzi vicini a 729 euro agli attuali 610,85 euro.

Lo storico disponibile copre 311 giorni. Dopo un precedente minimo intorno a 685 euro, il prezzo è risalito e fra maggio e luglio ha oscillato quasi sempre vicino ai 725-729 euro. Il salto a 610,85 euro è netto: sono 118,15 euro in meno rispetto ai 729 euro di riferimento e il nuovo minimo della serie mostrata. Amazon la segnala come offerta a tempo, quindi non darei per scontato che resti lì a lungo.

Per chi hanno senso

Hanno senso per chi ascolta molto, pretende un suono raffinato e dà valore a materiali, finiture e collegamento cablato ad alta risoluzione. Per podcast, video e qualche playlist ci sono scelte assai più razionali. Se vuoi capire cosa offre il mercato nelle diverse fasce di prezzo, puoi partire dalla nostra guida alle migliori cuffie Bluetooth e cablate.

Controlla su Amazon se le Bowers & Wilkins Px8 S2 sono ancora a 610,85 euro. Il riquadro seguente mostra prezzo e disponibilità aggiornati.