Xiaomi 17T Pro con TV QLED 32″ a 799,90 euro su Amazon: bundle al minimo storico (Offerta a Tempo)

Xiaomi 17T Pro e Xiaomi TV A Pro 32 2026 vengono venduti insieme a 799,90 euro.

799,90 euro per uno Xiaomi 17T Pro da 12+256 GB e un televisore QLED Xiaomi da 32 pollici. Stavolta il prezzo va letto così, perché nella confezione Amazon ci sono davvero due dispositivi.

Il bundle Xiaomi 17T Pro + TV A Pro 32 è in offerta a tempo su Amazon e ha appena raggiunto il minimo dello storico disponibile. La stessa pagina indica un risparmio di 149 euro legato all’abbinamento; vendita e spedizione sono gestite da Amazon, con consegna Prime e reso gratuito. Per chi deve cambiare telefono e ha anche una camera o una cucina da completare, l’accoppiata merita attenzione.

Il telefono assorbe quasi tutto il valore dell’acquisto

Xiaomi 17T Pro è un Android di fascia alta grande e molto concreto. Il display AMOLED da 6,83 pollici ha risoluzione 1,5K, refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di picco dichiarata di 3.500 nit. Sotto il vetro Gorilla Glass 7i lavora il Dimensity 9500 a 3 nanometri, affiancato in questa versione da 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria UFS 4.1.

Da utente Android, è il genere di dotazione con cui smetto di guardare i benchmark e penso a fotografie, navigazione e lavoro. I 219 grammi si sentono: il pannello ampio è piacevole, però richiede mani e tasche adeguate.

Il comparto Leica comprende una principale da 50 MP stabilizzata, un periscopio da 50 MP equivalente a 115 mm e un’ultrawide da 12 MP. Nei viaggi uso spesso lo zoom per isolare un dettaglio in un borgo: qui il 5x ha una funzione concreta.

La batteria al silicio-carbonio raggiunge 7.000 mAh, con ricarica a 100 W via cavo e 50 W wireless. L’alimentatore non è incluso; completano la scheda IP68, eSIM, Wi-Fi 7, NFC e HyperOS 3.

Il televisore da 32 pollici è adatto soprattutto a una seconda stanza o a una postazione compatta.

La TV inclusa ha un ruolo preciso

Xiaomi TV A Pro 32 2026 è una QLED con Google TV, telecomando Bluetooth, Google Cast e Miracast. Il pannello copre il 90% dello spazio colore DCI-P3 e supporta HDR10 e HLG; l’audio è affidato a due altoparlanti da 10 W con Dolby Audio, DTS:X e DTS Virtual:X.

La risoluzione è HD, 1.366 x 768 pixel, non Full HD o 4K. Io la vedo bene in camera da letto, nello studio, in cucina oppure in una casa per le vacanze, dove i 32 pollici e Google TV contano più della densità dei pixel. Come televisore principale per un soggiorno grande guarderei altrove; come secondo schermo incluso nel prezzo del telefono è facile trovargli un posto.

Il bundle in sintesi

Componente Specifiche principali Xiaomi 17T Pro AMOLED 6,83″ 1,5K a 144 Hz; Dimensity 9500; 12+256 GB Fotocamere 50 MP principale OIS, 50 MP periscopica Leica 5x OIS, 12 MP ultrawide Batteria 7.000 mAh; 100 W cablata e 50 W wireless; alimentatore escluso Smart TV inclusa QLED HD da 32″ a 60 Hz, HDR10, HLG e Google TV Audio TV 2 x 10 W, Dolby Audio, DTS:X e DTS Virtual:X Connessioni TV 2 HDMI, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 Vendita Amazon, consegna Prime e reso gratuito

Il minimo storico segna un vero crollo del prezzo

Dopo quasi due mesi intorno a 899 euro, il bundle scende per la prima volta a 799,90 euro.

Il grafico è breve perché il bundle è comparso da appena 58 giorni, ma non lascia molto spazio alle interpretazioni. Da inizio giugno fino alle ultime ore è rimasto praticamente fermo intorno a 899 euro; il passaggio a 799,90 euro rappresenta il primo vero taglio e il minimo dell’intero periodo monitorato.

È anche un’offerta a tempo, quindi disponibilità e prezzo possono cambiare rapidamente.

A chi lo consiglierei

Lo prenderei se avessi già previsto la spesa per un top di gamma e mi servisse davvero una TV da 32 pollici. Così si sistema una seconda stanza senza ritrovarsi con un gadget inutile nel cassetto.

Chi vuole spendere meno e del televisore non saprebbe cosa farsene dovrebbe invece confrontare le alternative nella guida ai migliori smartphone sotto i 600 euro. Per potenza pura e giochi, può essere utile anche la nostra selezione dei migliori smartphone da gaming.

Controlla il prezzo aggiornato del bundle Xiaomi 17T Pro + TV A Pro 32 su Amazon.