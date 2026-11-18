Le CMF by Nothing Buds Pro 2 nella colorazione rosa scendono a 36,95 euro dai 62,50 euro di riferimento. Con uno sconto vicino al 41%, cancellazione attiva del rumore, codec LDAC e una custodia dotata di controllo rotante, sono tra gli auricolari Android più originali in questa fascia. Vedi CMF by Nothing Buds Pro 2 su Amazon.

Doppio driver e LDAC

Ogni auricolare abbina un driver da 11 mm a un micro-planare da 6 mm. L’idea è separare meglio basse frequenze e dettagli, con una resa più ricca rispetto ai comuni modelli a singolo driver. Il supporto LDAC permette inoltre una trasmissione ad alta qualità con telefoni Android compatibili.

LDAC consuma più batteria e può essere meno stabile in ambienti affollati: non è obbligatorio tenerlo sempre attivo. Per podcast e chiamate il codec standard è spesso sufficiente; per musica ben registrata, invece, la modalità ad alta qualità può fare la differenza.

ANC fino a 50 dB e sei microfoni

La cancellazione attiva viene dichiarata fino a 50 dB. Il numero massimo non racconta tutto, perché rumori irregolari e voci restano più difficili da attenuare, ma per mezzi pubblici e ufficio è una dotazione importante a meno di 40 euro. I tre microfoni per lato aiutano anche durante le chiamate.

La custodia integra un comando rotante che può gestire volume e funzioni senza toccare il telefono. È una soluzione pratica, non soltanto estetica, e distingue queste cuffie da moltissimi concorrenti simili tra loro.

Autonomia e uso quotidiano

Senza ANC si arriva fino a 11 ore per gli auricolari e 43 ore complessive con la custodia; con cancellazione attiva si scende indicativamente a 6,5 e 26 ore. Bluetooth 5.4 e connessione a due dispositivi completano una scheda tecnica molto solida.

A 36,95 euro le considero particolarmente adatte a utenti Android che vogliono personalizzazione, ANC e codec evoluti spendendo poco. Resta essenziale scegliere i gommini corretti: isolamento e bassi cambiano parecchio se la tenuta non è buona.

L’app Nothing X completa le cuffie

Dall’app si possono gestire equalizzatore, comandi, aggiornamenti e modalità di cancellazione. La prima cosa che farei è installare il firmware più recente e provare i diversi gommini con un brano conosciuto. Una tenuta corretta migliora contemporaneamente bassi, ANC e stabilità durante la camminata.

Il colore rosa è parte dell’offerta e può avere un prezzo diverso dalle altre varianti. Se l’estetica non è un problema, proprio le colorazioni meno richieste sono spesso quelle con gli sconti migliori.

Prezzo e disponibilità

Al momento della verifica, CMF by Nothing Buds Pro 2 costa 36,95 euro invece di 62,50 euro. Prezzi, coupon e disponibilità possono cambiare senza preavviso: prima dell’acquisto consiglio di controllare importo finale, variante selezionata e venditore direttamente nella pagina Amazon.