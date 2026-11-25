Le cuffie gaming diventano davvero comode quando si smette di pensare alla batteria e al cavo. Le Corsair HS80 MAX scendono a 109,99 euro invece di 159,99 euro, con un risparmio netto di 50 euro. La cifra le mette in competizione con modelli più semplici, pur mantenendo doppia connessione wireless, microfono integrato e una costruzione rinforzata in alluminio.

Due autonomie molto diverse, entrambe da leggere bene

Corsair dichiara fino a 65 ore tramite collegamento a 2,4 GHz e fino a 130 ore in Bluetooth con illuminazione disattivata. Con RGB acceso a 2,4 GHz il dato può scendere intorno alle 24 ore. Non è una contraddizione: codec, radio e luci incidono in modo diverso. Per giocare userei il dongle a bassa latenza; per musica e smartphone il Bluetooth è più pratico e parsimonioso.

La portata dichiarata arriva a 15 metri. La compatibilità comprende PC, Mac, PS5, PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobili, ma le funzioni software e Dolby Atmos vanno considerate soprattutto nell’ambiente PC. Prima dell’acquisto controllerei quindi la piattaforma principale, non soltanto l’elenco generale delle compatibilità.

Comfort e microfono decidono più dell’RGB

I cuscinetti in memory foam rivestiti in tessuto puntano a limitare il calore durante le sessioni lunghe, mentre l’archetto sospeso distribuisce il peso. Il microfono omnidirezionale ribaltabile è comodo per chat e riunioni. La riproduzione arriva a 24 bit/96 kHz nelle condizioni supportate, ma la qualità percepita dipenderà anche dalla regolazione tramite iCUE.

Se cercate un modello meno orientato al gaming, la nostra guida alle migliori cuffie confronta alternative con cancellazione del rumore, maggiore portabilità o una resa musicale più neutra.

A chi le consiglierei

A 109,99 euro le HS80 MAX hanno senso per chi gioca soprattutto da PC o console e vuole alternare il dongle allo smartphone senza cambiare cuffie. Non le sceglierei per viaggiare: il microfono e la struttura gaming sono meno discreti di un modello pieghevole con ANC. Sul tavolo, invece, autonomia e comfort sono argomenti più solidi di qualsiasi effetto luminoso.