Le Corsair VOID v2 Wireless rosa costano 89,99 euro, invece di 119,99 euro. Qui è disponibile l’offerta Amazon.

Trenta euro in meno sulla variante rosa

La doppia connessione permette di usare il ricevitore 2,4 GHz con PC e console compatibili oppure il Bluetooth con smartphone e tablet. I driver da 50 mm sono affiancati da microfono omnidirezionale e supporto Dolby Atmos su PC.

Autonomia diversa fra 2,4 GHz e Bluetooth

Corsair dichiara fino a 70 ore tramite ricevitore e fino a 130 ore in Bluetooth. Sono valori massimi che dipendono da volume, illuminazione e utilizzo del microfono. Il peso di circa 303 grammi è ragionevole per una cuffia gaming wireless.

Compatibilità e colore da controllare

La compatibilità ufficiale comprende PC, Mac, PS4/PS5 e dispositivi mobili; Xbox non è elencata. Il microfono non è removibile e il software iCUE esprime il massimo su PC. A 89,99 euro è una buona scelta per una postazione multipiattaforma, purché piacciano forma e finitura rosa. Prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Il passaggio rapido fra ricevitore e Bluetooth è utile a chi gioca al PC ma riceve chiamate sul telefono. L’illuminazione RGB a due zone aggiunge carattere, ma riduce l’autonomia: chi vuole arrivare ai valori massimi dovrebbe limitarla. I controlli sul padiglione evitano di aprire il software per le funzioni essenziali.

La struttura VOID ha una forma particolare e tende a vestire in modo diverso dalle cuffie tonde tradizionali. Valuterei recensioni sul comfort soprattutto con testa piccola e occhiali. La variante rosa può essere anche un regalo più originale delle solite cuffie nere.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.