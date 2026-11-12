L’audio sottile di molti televisori si nota soprattutto nei dialoghi: si alza il volume per capire una frase e, pochi secondi dopo, musica ed effetti diventano troppo forti. La Creative Stage Pro affronta il problema con una soundbar compatta e un subwoofer dedicato. Amazon la propone a 112,52 euro invece di 139,99 euro, il minimo storico segnalato per questa inserzione. È venduta e spedita da Amazon; il collegamento è affiliato e non modifica il prezzo finale.

Una soundbar corta, con i bassi affidati al subwoofer

La barra misura 55 centimetri di larghezza e può trovare posto sotto un televisore piccolo o davanti a un monitor ultrawide. Il sistema è un 2.1: i due canali frontali erogano 20 W RMS ciascuno, mentre il subwoofer aggiunge 40 W RMS. La potenza continua complessiva è quindi di 80 W; i 160 W riportati nella scheda rappresentano il valore di picco.

Il subwoofer usa un altoparlante da circa 13,3 centimetri e rimane collegato alla soundbar con un cavo fisso lungo due metri. Occupa meno spazio di molte unità wireless, ma richiede comunque una posizione libera accanto al mobile o sotto la scrivania. Prima dell’acquisto misurerei entrambi gli elementi, senza limitarmi alle dimensioni della barra.

SuperWide cambia impostazione tra TV e scrivania

Creative prevede due modalità SuperWide. Near Field è pensata per l’ascolto ravvicinato al computer, mentre Far Field amplia la scena quando la soundbar lavora sotto il televisore. La tecnologia interviene sulla percezione della larghezza; non crea canali posteriori reali e non sostituisce un impianto surround.

Dolby Audio gestisce Dolby Digital e Dolby Digital Plus. Con HDMI ARC sono supportati entrambi, mentre l’ingresso ottico si ferma a Dolby Digital. Non è indicato Dolby Atmos. La distinzione conta perché il nome Dolby può far pensare a una configurazione tridimensionale che questo sistema 2.1 non possiede. Per film, serie e giochi mi aspetterei comunque una scena più ampia e bassi più presenti rispetto agli altoparlanti integrati nel TV.

HDMI ARC è la scelta migliore per il televisore

La dotazione comprende HDMI ARC con CEC, ingresso ottico, AUX da 3,5 mm, USB-C per l’audio e Bluetooth 5.3. Con un televisore compatibile userei HDMI ARC: trasporta l’audio alla soundbar e permette di regolare il volume con il telecomando del TV. Il telecomando Creative è incluso, ma le due batterie AAA vanno acquistate separatamente.

USB-C rende la Stage Pro interessante anche sulla scrivania, dove può ricevere audio digitale da PC e Mac. Il Bluetooth è pratico per smartphone e tablet, con codec SBC e portata dichiarata fino a dieci metri in spazio aperto. Una versione Bluetooth recente non garantisce una sincronizzazione perfetta con le immagini: per film e giochi continuerei a preferire un collegamento cablato.

La prenderei per una camera o un soggiorno contenuto

A 112,52 euro la Creative Stage Pro ha senso per chi vuole voci più comprensibili, bassi separati e collegamenti adatti sia alla TV sia al computer. Non la sceglierei per ricreare un vero cinema domestico, riempire un salone molto grande o aggiungere in seguito diffusori posteriori. Il progetto punta a migliorare una postazione compatta senza riempirla di componenti.

Chi preferisce evitare il subwoofer esterno può confrontarla con la LG S20A in corpo unico, accettando bassi meno profondi e una dotazione differente. Per la Stage Pro controllerei prezzo, vendita diretta Amazon e disponibilità prima del pagamento: le offerte a minimo storico possono terminare rapidamente.