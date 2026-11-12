Una casa fuori città, un appartamento in attesa della fibra oppure una connessione di emergenza quando la linea principale smette di funzionare: sono situazioni nelle quali un router con SIM può risolvere il problema con poca spesa. Il Cudy LT500 è tornato in offerta a 42,78 euro invece di 59,90 euro. Il collegamento è affiliato e non cambia il prezzo per chi acquista.

Una nano SIM al posto della linea fissa

Il modem integrato è un 4G LTE Cat 4 con velocità teoriche fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Basta inserire una nano SIM con un piano dati attivo, alimentare il router e completare la configurazione. In molti casi l’APN viene riconosciuto automaticamente; se la rete non parte, il primo controllo va fatto proprio sui parametri dell’operatore.

Le prestazioni dipendono dalla copertura reale, dalla congestione della cella e dalla posizione in casa. Sistemare il router vicino a una finestra può incidere più di qualche impostazione avanzata. Prima dell’acquisto controllerei anche quantità di traffico, eventuali limiti dell’offerta mobile e qualità del segnale dello stesso operatore nel luogo di utilizzo.

Wi-Fi dual band, ma porte Ethernet da 100 Mbps

La rete locale è Wi-Fi 5 AC1200: fino a 867 Mbps sulla banda da 5 GHz e 300 Mbps sui 2,4 GHz. Queste cifre descrivono il collegamento tra router e dispositivi, non la velocità di Internet, che resta vincolata al modem 4G e alla rete dell’operatore.

Le quattro porte Ethernet sono Fast Ethernet da 10/100 Mbps. Vanno bene per TV, telecamere, stampanti e computer usati per navigazione ordinaria; diventano un limite nei trasferimenti pesanti fra dispositivi locali. Chi cerca porte Gigabit e un modem cellulare più rapido dovrebbe salire di fascia.

Il failover è la funzione che amplia davvero gli utilizzi

LT500 può lavorare con WAN, WISP e rete cellulare. In una rete già servita da fibra o ADSL, la SIM può quindi intervenire quando la connessione principale cade. È un impiego sensato per videosorveglianza, smart working, piccoli negozi e abitazioni nelle quali restare offline crea problemi concreti.

Sono presenti anche server e client VPN per WireGuard, OpenVPN, IPSec, ZeroTier, L2TP e PPTP. La disponibilità di questi protocolli è interessante, ma non trasformerei un router economico in un apparato professionale: cifratura, numero di connessioni e configurazione incidono sulle prestazioni.

Per confrontare modelli con modem e porte differenti puoi consultare la guida ai migliori router Wi-Fi con SIM. A 42,78 euro il Cudy LT500 è adatto a chi vuole attivare rapidamente una rete 4G o preparare un collegamento di riserva, accettando i limiti delle porte da 100 Mbps.

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