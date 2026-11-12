Internet senza linea fissa: il Cudy LT500 torna utile in molti più casi di quanto sembri
Una casa fuori città, un appartamento in attesa della fibra oppure una connessione di emergenza quando la linea principale smette di funzionare: sono situazioni nelle quali un router con SIM può risolvere il problema con poca spesa. Il Cudy LT500 è tornato in offerta a 42,78 euro invece di 59,90 euro. Il collegamento è affiliato e non cambia il prezzo per chi acquista.
Una nano SIM al posto della linea fissa
Il modem integrato è un 4G LTE Cat 4 con velocità teoriche fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Basta inserire una nano SIM con un piano dati attivo, alimentare il router e completare la configurazione. In molti casi l’APN viene riconosciuto automaticamente; se la rete non parte, il primo controllo va fatto proprio sui parametri dell’operatore.
Le prestazioni dipendono dalla copertura reale, dalla congestione della cella e dalla posizione in casa. Sistemare il router vicino a una finestra può incidere più di qualche impostazione avanzata. Prima dell’acquisto controllerei anche quantità di traffico, eventuali limiti dell’offerta mobile e qualità del segnale dello stesso operatore nel luogo di utilizzo.
Wi-Fi dual band, ma porte Ethernet da 100 Mbps
La rete locale è Wi-Fi 5 AC1200: fino a 867 Mbps sulla banda da 5 GHz e 300 Mbps sui 2,4 GHz. Queste cifre descrivono il collegamento tra router e dispositivi, non la velocità di Internet, che resta vincolata al modem 4G e alla rete dell’operatore.
Le quattro porte Ethernet sono Fast Ethernet da 10/100 Mbps. Vanno bene per TV, telecamere, stampanti e computer usati per navigazione ordinaria; diventano un limite nei trasferimenti pesanti fra dispositivi locali. Chi cerca porte Gigabit e un modem cellulare più rapido dovrebbe salire di fascia.
Il failover è la funzione che amplia davvero gli utilizzi
LT500 può lavorare con WAN, WISP e rete cellulare. In una rete già servita da fibra o ADSL, la SIM può quindi intervenire quando la connessione principale cade. È un impiego sensato per videosorveglianza, smart working, piccoli negozi e abitazioni nelle quali restare offline crea problemi concreti.
Sono presenti anche server e client VPN per WireGuard, OpenVPN, IPSec, ZeroTier, L2TP e PPTP. La disponibilità di questi protocolli è interessante, ma non trasformerei un router economico in un apparato professionale: cifratura, numero di connessioni e configurazione incidono sulle prestazioni.
Per confrontare modelli con modem e porte differenti puoi consultare la guida ai migliori router Wi-Fi con SIM. A 42,78 euro il Cudy LT500 è adatto a chi vuole attivare rapidamente una rete 4G o preparare un collegamento di riserva, accettando i limiti delle porte da 100 Mbps.
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