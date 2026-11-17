Il Dell 15 con processore Intel Core i7-1355U, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB costa 869 euro, contro 1.299 euro di riferimento. Sono 430 euro in meno, circa il 33%. La pagina dell’offerta è disponibile qui.

Un taglio di prezzo che cambia il confronto

Il Core i7-1355U ha 10 core e raggiunge 5 GHz in Turbo: è una piattaforma orientata a produttività, multitasking e consumi ragionevoli, non al gaming pesante. I 16 GB di RAM e il terabyte di SSD sono la parte più convincente della configurazione.

Schermo e dotazione

La famiglia Dell 15 abbina un pannello Full HD da 15,6 pollici e una dotazione di porte adatta al lavoro quotidiano. Prima dell’ordine controllerei però la scheda della variante Amazon: telaio, frequenza del display e funzioni della USB-C possono cambiare fra configurazioni apparentemente simili.

A chi lo consiglierei

Ha senso per ufficio, università e lavoro da casa, soprattutto se si archiviano molti file localmente. Chi monta video o gioca dovrebbe verificare la grafica presente; chi cerca massima portabilità può preferire un 14 pollici. Il prezzo è interessante, ma conviene confermare sistema operativo, tastiera italiana e venditore nel riepilogo.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Il confronto corretto non è con un portatile gaming, ma con le macchine da ufficio di fascia media. Qui si paga una piattaforma Intel collaudata, tanta memoria locale e un marchio con una rete di assistenza diffusa. Valuterei con attenzione anche rumorosità, autonomia e possibilità di espandere la RAM: sono dettagli che la denominazione breve dell’inserzione non chiarisce e possono cambiare fra configurazioni Dell 15.

Personalmente sceglierei il taglio da 1 TB se il computer deve raccogliere foto, documenti e backup per diversi anni. Un SSD capiente evita di ricorrere subito a unità esterne, ma non sostituisce una copia di sicurezza.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.