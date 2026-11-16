In un portatile destinato a lavoro e studio preferisco sempre una configurazione equilibrata a una scheda tecnica costruita intorno a un solo numero. Il Dell 15 con Core i7-1355U, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB scende a 869 euro per il Black Friday, con uno sconto indicato del 33%. È venduto e spedito da Amazon e l’offerta è annunciata fino al 30 novembre, salvo esaurimento o variazioni anticipate.

Core i7, 16 GB e 1 TB: la configurazione è già pronta

Il Core i7-1355U è un processore a basso consumo di tredicesima generazione con 10 core e frequenza massima dichiarata di 5 GHz. Non è il chip più nuovo del catalogo Intel, ma resta adatto a navigazione pesante, Office, videoconferenze, gestionali e fotoritocco non professionale. La vera differenza rispetto ai notebook economici è l’abbinamento con 16 GB di memoria e un SSD da 1 TB: non partirei già con l’ansia di dover liberare spazio o limitare le schede aperte.

La grafica è integrata. Per me questo delimita subito il campo: va bene per contenuti multimediali, accelerazione video e giochi leggeri, ma non è un notebook da acquistare pensando a titoli moderni, rendering 3D o montaggio video impegnativo. In quelle attività la sigla Core i7 non sostituisce una GPU dedicata.

Schermo ampio a 120 Hz, con un limite da conoscere

Il pannello da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD, finitura antiriflesso e frequenza di 120 Hz. Anche senza giocare, il refresh più alto rende più fluidi scorrimento e animazioni rispetto ai comuni 60 Hz. La luminosità dichiarata di 250 nit è invece ordinaria: sufficiente in casa o in ufficio, meno convincente vicino a una finestra molto luminosa e non pensata per lavorare spesso all’aperto.

tastiera completa con tastierino numerico;

Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività quotidiana;

porte USB-A e USB-C, HDMI, jack audio e lettore di schede SD;

Windows 11 Home già installato;

assistenza Dell, oltre alle condizioni previste dalla vendita Amazon.

Il telaio da 15,6 pollici e il peso che può avvicinarsi a 1,9 kg lo rendono trasportabile, non propriamente ultraportatile. Anche la batteria da 41 Wh non promette miracoli: autonomia reale e prestazioni dipenderanno da luminosità, profilo energetico e applicazioni. Io lo vedo meglio come computer principale da spostare tra casa, università e ufficio che come compagno da usare per un’intera giornata lontano dalla presa.

A 869 euro ha senso soprattutto per lavoro e studio

Quello che mi convince è la dotazione già completa: 16 GB e 1 TB evitano i compromessi più fastidiosi dei modelli economici, mentre display a 120 Hz e tastierino numerico migliorano davvero l’uso quotidiano. Quello che mi frena è la piattaforma non recentissima e l’assenza di grafica dedicata. Chi cerca leggerezza e autonomia può confrontarlo con l’ASUS Zenbook 14 OLED in offerta; chi vuole spendere molto meno può partire dal recente ASUS Vivobook 15.

Prima dell’ordine controllerei che nella pagina sia selezionata esattamente la variante con Core i7-1355U, 16 GB e SSD da 1 TB. Prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente e fa fede il riepilogo Amazon al momento dell’acquisto.