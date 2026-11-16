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Dell XPS 13 a 1.049 euro: pesa circa 1 kg e monta un display touch 2,5K a 120 Hz

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Notebook ultraportatile argento su una scrivania luminosa

Il Dell XPS 13 con Intel Core 5 320, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB scende a 1.049 euro, con uno sconto del 13%. È il modello XPS da guardare se l’obiettivo principale è avere un portatile molto leggero e ben costruito senza salire alle cifre delle configurazioni Core Ultra 7.

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Il Core 5 320 punta più all’efficienza che alla forza bruta

Il processore Intel offre 6 core e raggiunge 4,6 GHz. È adatto a Office, navigazione con molte schede, videoconferenze, gestione di fotografie e programmazione non estrema. La NPU integrata arriva a 16 TOPS: accelera alcune funzioni locali, ma non rientra nella stessa classe dei più recenti chip Copilot+ da oltre 40 TOPS.

I 16 GB di LPDDR5X sono saldati e non espandibili. Per un uso quotidiano sono ancora una dotazione equilibrata; chi lavora con macchine virtuali, video pesanti o grandi dataset dovrebbe preferire 32 GB. L’SSD da 512 GB è sostituibile nella famiglia XPS, ma conviene verificare condizioni di garanzia e facilità d’accesso.

Il display touch è uno dei motivi per sceglierlo

Il pannello da 13,4 pollici ha risoluzione 2560 × 1600, formato 16:10, luminosità dichiarata di 500 nit e refresh variabile da 30 a 120 Hz. Offre più spazio verticale rispetto a un classico Full HD 16:9 e rende più fluidi scorrimento e animazioni. La superficie touch può aumentare riflessi e consumi, ma su un ultraportatile resta una comodità apprezzabile.

  • peso iniziale di circa 1 kg;
  • batteria da 52 Wh;
  • Wi-Fi 7 e Bluetooth di nuova generazione;
  • solo due porte USB-C, quindi un hub può servire.

Il prezzo è interessante, la configurazione va controllata

A 1.049 euro lo preferirei a molti notebook premium più pesanti, soprattutto per chi viaggia. Non è invece la scelta giusta per gaming, rendering 3D o chi ha bisogno di molte porte integrate. Il design minimalista comporta qualche compromesso pratico.

Prima del pagamento controllerei layout della tastiera, alimentatore presente nella confezione e specifiche del display mostrate per questo ASIN. Sono dettagli importanti sulle configurazioni importate. L’offerta dura fino al 30 novembre salvo modifiche o esaurimento.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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