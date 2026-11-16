Il Dell XPS 13 con Intel Core 5 320, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB scende a 1.049 euro, con uno sconto del 13%. È il modello XPS da guardare se l’obiettivo principale è avere un portatile molto leggero e ben costruito senza salire alle cifre delle configurazioni Core Ultra 7.

Il Core 5 320 punta più all’efficienza che alla forza bruta

Il processore Intel offre 6 core e raggiunge 4,6 GHz. È adatto a Office, navigazione con molte schede, videoconferenze, gestione di fotografie e programmazione non estrema. La NPU integrata arriva a 16 TOPS: accelera alcune funzioni locali, ma non rientra nella stessa classe dei più recenti chip Copilot+ da oltre 40 TOPS.

I 16 GB di LPDDR5X sono saldati e non espandibili. Per un uso quotidiano sono ancora una dotazione equilibrata; chi lavora con macchine virtuali, video pesanti o grandi dataset dovrebbe preferire 32 GB. L’SSD da 512 GB è sostituibile nella famiglia XPS, ma conviene verificare condizioni di garanzia e facilità d’accesso.

Il display touch è uno dei motivi per sceglierlo

Il pannello da 13,4 pollici ha risoluzione 2560 × 1600, formato 16:10, luminosità dichiarata di 500 nit e refresh variabile da 30 a 120 Hz. Offre più spazio verticale rispetto a un classico Full HD 16:9 e rende più fluidi scorrimento e animazioni. La superficie touch può aumentare riflessi e consumi, ma su un ultraportatile resta una comodità apprezzabile.

peso iniziale di circa 1 kg;

batteria da 52 Wh;

Wi-Fi 7 e Bluetooth di nuova generazione;

solo due porte USB-C, quindi un hub può servire.

Il prezzo è interessante, la configurazione va controllata

A 1.049 euro lo preferirei a molti notebook premium più pesanti, soprattutto per chi viaggia. Non è invece la scelta giusta per gaming, rendering 3D o chi ha bisogno di molte porte integrate. Il design minimalista comporta qualche compromesso pratico.

Prima del pagamento controllerei layout della tastiera, alimentatore presente nella confezione e specifiche del display mostrate per questo ASIN. Sono dettagli importanti sulle configurazioni importate. L’offerta dura fino al 30 novembre salvo modifiche o esaurimento.