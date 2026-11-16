Nel Dell XPS 13 il prezzo non si paga soltanto per il processore: contano soprattutto peso, schermo e qualità della costruzione. La configurazione con Core Ultra 7 355, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB scende a 1.399 euro per il Black Friday, con uno sconto indicato del 17%. È venduta e spedita da Amazon, ma prima di ordinarla ci sono due dettagli della variante che controllerei con molta attenzione.

Prima del prezzo: tastiera tedesca e alimentatore separato

La descrizione indicizzata per questo preciso ASIN segnala una tastiera retroilluminata tedesca e indica che l’alimentatore è venduto separatamente. Non è un dettaglio cosmetico: il layout cambia la posizione di alcuni simboli e può risultare scomodo per chi scrive molto in italiano. Dell usa la ricarica USB-C, quindi un caricatore Power Delivery adeguato può essere riutilizzato, ma a 1.399 euro verificherei cosa arriva davvero nella confezione.

Se la pagina Amazon dovesse mostrare una configurazione diversa, farei fede al riepilogo finale e al codice del modello. L’offerta resta interessante solo dopo aver accettato consapevolmente questi due aspetti; non li considererei una sorpresa da scoprire all’apertura della scatola.

Il nuovo Core Ultra 7 355 punta su efficienza e AI locale

Il processore Intel Core Ultra 7 355 Serie 3 integra 8 core, raggiunge 4,7 GHz e affianca alla CPU una NPU da 49 TOPS. È una piattaforma pensata per Copilot+ PC, produttività, videoconferenze, gestione fotografica e carichi quotidiani complessi. La grafica Intel integrata è più moderna delle vecchie soluzioni UHD, ma non sostituisce una GPU dedicata per giochi pesanti o rendering 3D professionale.

I 16 GB di memoria LPDDR5X sono saldati e non possono essere ampliati. Oggi sono adeguati per la maggior parte degli utilizzi, ma chi tiene molte macchine virtuali, lavora con progetti video impegnativi o vuole conservare il notebook per parecchi anni dovrebbe valutare con attenzione questo limite. L’SSD da 1 TB è invece la capacità che sceglierei: evita di trasformare un ultraportatile premium in un esercizio continuo di pulizia dello spazio.

Display touch 2,5K: da 30 a 120 Hz

Lo schermo da 13,4 pollici usa risoluzione 2560 × 1600, formato 16:10 e frequenza variabile tra 30 e 120 Hz. I 500 nit dichiarati e la copertura DCI-P3 rendono il pannello adatto anche a fotografie e contenuti video, mentre il refresh variabile permette di conciliare fluidità e consumi. È touch, una caratteristica comoda ma non indispensabile su un portatile tradizionale.

peso iniziale di circa 1 kg e spessore vicino a 12,7 mm;

batteria da 52 Wh con ricarica USB-C;

Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0;

webcam Full HD con sensore IR per il riconoscimento del volto;

due sole porte USB-C: adattatori e hub possono diventare necessari.

La portabilità è il vero argomento dell’XPS 13. Entra facilmente in borsa e pesa molto meno di un comune 15,6 pollici, ma il minimalismo delle connessioni richiede organizzazione. Per schede SD, monitor HDMI, vecchie periferiche USB-A o rete cablata serve un adattatore.

A 1.399 euro lo sceglierei per lo schermo e il peso

Quello che mi convince è l’insieme: display 2,5K a 120 Hz, telaio leggerissimo, SSD capiente e piattaforma di nuova generazione. Quello che mi frena è la RAM non espandibile, insieme alla tastiera tedesca e all’alimentatore da verificare. Chi vuole un OLED tradizionale può confrontarlo con l’ASUS Zenbook 14 OLED; chi preferisce uno schermo più grande può guardare l’Acer Swift Go 16 AI OLED.

L’offerta è annunciata fino al 30 novembre, salvo variazioni o esaurimento. Prima del pagamento controllerei layout della tastiera, contenuto della confezione, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e ASIN indicato.