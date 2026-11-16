Il nuovo Dell XPS 14 con Core Ultra X7 358H, 32 GB di RAM e SSD da 512 GB scende a 2.699 euro, con uno sconto indicato del 14%. È una cifra ancora importante, ma il taglio di circa 450 euro rende più sensata una macchina pensata per chi cerca finiture premium, molta memoria e un formato facilmente trasportabile.

Core Ultra X7 358H e 32 GB: qui la memoria non è il collo di bottiglia

Il Core Ultra X7 358H arriva a 16 core e 4,8 GHz, con grafica Intel Arc integrata. È una piattaforma moderna per produttività avanzata, sviluppo, elaborazione fotografica e attività assistite dall’AI. Non la confonderei però con una workstation dotata di GPU NVIDIA: per rendering 3D pesante e gaming ad alto livello resta preferibile una scheda video dedicata.

I 32 GB di LPDDR5X sono il vero vantaggio rispetto a molti ultraportatili da 16 GB. Consentono di lavorare con molte applicazioni aperte, progetti complessi e macchine virtuali con più margine. La memoria è saldata, quindi la capacità generosa va scelta subito. L’SSD da 512 GB, invece, è adeguato ma poco sorprendente su un notebook di questa fascia.

Schermo da 14 pollici e porte Thunderbolt 4

La configurazione ufficiale della famiglia XPS 14 propone un pannello 16:10 da 14 pollici, 1920 × 1200 pixel, luminosità dichiarata di 500 nit e refresh variabile fino a 120 Hz. Il formato è comodo per documenti e pagine web; la frequenza adattiva rende scorrimento e animazioni più fluidi senza tenere sempre il pannello al massimo.

tre porte Thunderbolt 4 per alimentazione, monitor e periferiche veloci;

Wi-Fi di nuova generazione e tastiera retroilluminata;

telaio compatto in colorazione grafite;

32 GB di RAM già adatti a un utilizzo professionale intenso.

A chi lo consiglierei a 2.699 euro

Lo prenderei in considerazione per mobilità, costruzione e memoria, soprattutto se l’alternativa è un ultraportatile premium da 16 GB. Lo eviterei se la priorità è ottenere il massimo rapporto tra potenza e prezzo: a questa cifra esistono notebook gaming e creator con GPU dedicata molto più veloci nei carichi grafici.

Prima dell’acquisto controllerei nella pagina Amazon layout della tastiera, pannello effettivamente montato, alimentatore incluso e capacità dell’SSD. L’offerta è annunciata fino al 30 novembre, salvo variazioni di prezzo o disponibilità.