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Dell XPS 14 perde 450 euro: 32 GB di RAM e Core Ultra X7 in un telaio premium

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Notebook premium grigio aperto su una scrivania moderna

Il nuovo Dell XPS 14 con Core Ultra X7 358H, 32 GB di RAM e SSD da 512 GB scende a 2.699 euro, con uno sconto indicato del 14%. È una cifra ancora importante, ma il taglio di circa 450 euro rende più sensata una macchina pensata per chi cerca finiture premium, molta memoria e un formato facilmente trasportabile.

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Core Ultra X7 358H e 32 GB: qui la memoria non è il collo di bottiglia

Il Core Ultra X7 358H arriva a 16 core e 4,8 GHz, con grafica Intel Arc integrata. È una piattaforma moderna per produttività avanzata, sviluppo, elaborazione fotografica e attività assistite dall’AI. Non la confonderei però con una workstation dotata di GPU NVIDIA: per rendering 3D pesante e gaming ad alto livello resta preferibile una scheda video dedicata.

I 32 GB di LPDDR5X sono il vero vantaggio rispetto a molti ultraportatili da 16 GB. Consentono di lavorare con molte applicazioni aperte, progetti complessi e macchine virtuali con più margine. La memoria è saldata, quindi la capacità generosa va scelta subito. L’SSD da 512 GB, invece, è adeguato ma poco sorprendente su un notebook di questa fascia.

Schermo da 14 pollici e porte Thunderbolt 4

La configurazione ufficiale della famiglia XPS 14 propone un pannello 16:10 da 14 pollici, 1920 × 1200 pixel, luminosità dichiarata di 500 nit e refresh variabile fino a 120 Hz. Il formato è comodo per documenti e pagine web; la frequenza adattiva rende scorrimento e animazioni più fluidi senza tenere sempre il pannello al massimo.

  • tre porte Thunderbolt 4 per alimentazione, monitor e periferiche veloci;
  • Wi-Fi di nuova generazione e tastiera retroilluminata;
  • telaio compatto in colorazione grafite;
  • 32 GB di RAM già adatti a un utilizzo professionale intenso.

A chi lo consiglierei a 2.699 euro

Lo prenderei in considerazione per mobilità, costruzione e memoria, soprattutto se l’alternativa è un ultraportatile premium da 16 GB. Lo eviterei se la priorità è ottenere il massimo rapporto tra potenza e prezzo: a questa cifra esistono notebook gaming e creator con GPU dedicata molto più veloci nei carichi grafici.

Prima dell’acquisto controllerei nella pagina Amazon layout della tastiera, pannello effettivamente montato, alimentatore incluso e capacità dell’SSD. L’offerta è annunciata fino al 30 novembre, salvo variazioni di prezzo o disponibilità.

Dell XPS 14 - Intel Core Ultra X7 358H, 32GB RAM, 512GB SSD | 14'' 2.8K OLED...
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino16 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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