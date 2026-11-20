Il DJI Mic Mini nel kit 1 TX + 1 RX scende da 59 a 42,50 euro, minimo dell’anno per questa configurazione. La precisazione conta: c’è un solo trasmettitore, quindi è pensato per una voce alla volta, non per interviste con due persone microfonate contemporaneamente.

Che cosa c’è davvero in questo kit

TX significa trasmettitore, il piccolo modulo che si indossa; RX è il ricevitore collegato alla fotocamera o al dispositivo compatibile. La fotografia può mostrare accessori e varianti diverse, quindi controllerei sempre l’elenco della confezione e l’eventuale adattatore necessario per iPhone o Android.

Per un creator singolo, comprare due trasmettitori “per sicurezza” spesso significa pagare e trasportare qualcosa che non verrà usato.

Dieci grammi fanno la differenza sui vestiti

Il trasmettitore pesa circa 10 grammi senza magnete e misura poco più di 2,6 centimetri. Su una maglietta sottile tira meno il tessuto rispetto ai microfoni più pesanti. L’autonomia dichiarata è circa 11,5 ore per il TX e 10,5 ore per il ricevitore, sufficiente per una lunga giornata di riprese.

trasmettitore da circa 10 grammi;

ricevitore da circa 17,8 grammi;

portata massima dichiarata fino a 400 metri in campo libero;

cancellazione del rumore e limitazione automatica del livello;

autonomia dichiarata di 11,5 ore TX e 10,5 ore RX.

I 400 metri sono un massimo, non una promessa indoor

La distanza è misurata all’aperto, senza ostacoli e interferenze. In città, dentro casa o con persone tra trasmettitore e ricevitore il margine diminuisce. Per vlog, tutorial e riprese a pochi metri resta comunque più che sufficiente; è più importante posizionare bene il microfono e controllare il livello.

Quando sceglierei una configurazione diversa

Per dialoghi, matrimoni o interviste prenderei il kit 2 TX + 1 RX. Per un solo presentatore, corsi, ricette, palestra o contenuti social questo pacchetto è più semplice e meno costoso. L’assenza della custodia di ricarica nel bundle base non è grave se si lavora vicino a una porta USB, ma va considerata.

A 42,50 euro è una porta d’ingresso convincente all’audio wireless serio. Prima dell’ordine verificherei “1 TX + 1 RX”, compatibilità del connettore e accessori inclusi: sono proprio questi dettagli a distinguere l’affare dalla configurazione sbagliata.

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