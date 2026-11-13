Il DJI Osmo Mobile 8 è tornato al prezzo più basso che ho visto finora su Amazon. La Combinazione di tracciamento avanzato costa 121 euro invece di 159 euro, con uno sconto di 38 euro. È importante controllare la variante selezionata: quella in promozione comprende il gimbal, la pinza magnetica, il modulo multifunzione e la custodia morbida. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità della combo. Il collegamento è affiliato e non cambia il totale dell’ordine.

Rispetto al prezzo di 135 euro che avevo segnalato a settembre, il nuovo ribasso è concreto. Lo considero interessante soprattutto per chi registra spesso da solo: il modulo può seguire persone, cani e gatti, mentre l’asta telescopica e il treppiede sono già integrati nel corpo dello stabilizzatore.

La stabilizzazione lavora su tre assi

Osmo Mobile 8 compensa i movimenti di panoramica, inclinazione e rollio, rendendo più fluidi i video girati camminando. L’asse panoramico può ruotare senza limiti a 360 gradi e permette al gimbal di seguire un soggetto che si sposta intorno alla postazione. Non sostituisce una videocamera professionale, ma migliora in modo evidente le riprese rispetto a un telefono tenuto direttamente in mano.

Il manico estensibile raggiunge 215 mm e aiuta con selfie, riprese dall’alto e inquadrature più ampie. Il piccolo treppiede integrato è comodo su superfici piane e in assenza di vento; per terreni irregolari o situazioni esposte userei invece un supporto più stabile collegato alla filettatura inferiore da 1/4 di pollice.

Il modulo aggiunge tracciamento, luce e ricezione audio

Il modulo multifunzione è la ragione per scegliere questa combo invece della versione Standard. Consente il tracciamento anche con la fotocamera nativa e con applicazioni compatibili, integra una luce regolabile tra 2.500 e 6.000 K e può ricevere l’audio da trasmettitori DJI compatibili. Le possibilità cambiano in base allo smartphone e all’app: su iPhone compatibili è disponibile anche Apple DockKit, mentre DJI Mimo offre ulteriori modalità di ripresa su Android e iOS.

Prima dell’acquisto controllerei la compatibilità del telefono. DJI indica una larghezza compresa tra 67 e 84 mm, uno spessore tra 6,9 e 10 mm e un peso da 170 a 300 grammi. Una custodia molto spessa o un gruppo fotografico particolarmente grande può richiedere più attenzione nel bilanciamento.

Autonomia dichiarata fino a dieci ore, ma cambia con il modulo

La batteria da 3.350 mAh raggiunge circa dieci ore nelle condizioni di prova dichiarate da DJI. Con tracciamento intelligente attivo e luce spenta l’autonomia indicativa scende a circa cinque ore; usando la luce alla massima intensità si arriva a circa quattro ore. Il gimbal può anche alimentare lo smartphone tramite USB-C, riducendo ulteriormente la durata disponibile.

Il corpo ripiegato misura circa 190 × 95 × 46 mm e la configurazione con pinza e modulo pesa circa 370 grammi. Entra facilmente in uno zaino, anche se non è impermeabile: per riprese sotto pioggia o vicino all’acqua serve quindi maggiore cautela.

A 121 euro è la versione che sceglierei

La versione Standard è proposta a un prezzo inferiore, ma rinuncia proprio al modulo che rende più pratiche le riprese in autonomia. Con 121 euro, la Advanced Tracking Combo ha più senso per vlog, tutorial, dirette, allenamenti e video di famiglia. Per clip brevi e statiche può bastare la stabilizzazione del telefono; chi registra spesso in movimento sfrutterà più facilmente il vantaggio del gimbal.

Per confrontare altri modelli puoi consultare la guida ai migliori gimbal per smartphone. Ho verificato prezzo e variante il 13 novembre 2026. Amazon può cambiare rapidamente importo e disponibilità, quindi prima dell’ordine controllerei che sia selezionata la “Combinazione di tracciamento avanzato”.

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