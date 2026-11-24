È difficile ignorare la DJI Osmo Pocket 3 quando costa meno di molte action cam. La fotocamera tascabile con gimbal integrato è scesa su Amazon a 260 euro invece di 439 euro, con uno sconto di 179 euro e la possibilità, per gli account idonei, di pagare in cinque rate da 52 euro.

Il vantaggio sullo smartphone si vede quando ci si muove

Uno smartphone recente registra ottimi video, ma la stabilizzazione meccanica a tre assi della Pocket 3 resta un’altra cosa quando si cammina, si segue una persona o si gira una scena in viaggio. Il piccolo gimbal compensa fisicamente i movimenti e ActiveTrack 6.0 può mantenere il soggetto nell’inquadratura anche quando la fotocamera viene appoggiata su un supporto.

Il sensore CMOS da un pollice è grande per un dispositivo di queste dimensioni e consente di registrare fino al 4K a 120 fotogrammi al secondo. Non significa che ogni ripresa notturna diventi perfetta, ma offre più margine sulla qualità e sulla profondità dell’immagine rispetto alle fotocamere tascabili più economiche. Il display touch da due pollici ruota per passare rapidamente dall’inquadratura orizzontale a quella verticale.

È piccola, ma non limita chi vuole montare con cura

La registrazione a 10 bit e il profilo D-Log M permettono di lavorare con maggiore libertà sul colore. Chi pubblica senza post-produzione può usare le modalità più immediate; chi monta i video può conservare più informazioni nelle luci e nelle ombre. L’audio stereo è integrato e il sistema può ricevere direttamente due trasmettitori DJI Mic 2 o Mic Mini, che non fanno parte di questa confezione.

sensore CMOS da un pollice;

video 4K fino a 120 fps;

stabilizzazione meccanica a tre assi;

schermo touch ruotabile da due pollici;

custodia, cinturino e manico filettato inclusi.

Un prezzo davvero raro per la versione base

A settembre la Pocket 3 base era stata segnalata a 296 euro; i 260 euro attuali portano quindi questa inserzione al prezzo più basso visto nel 2026. È una proposta forte per vlog, viaggi e riprese familiari, purché non si confonda il modello base con il Creator Combo, che include accessori differenti. Prezzo verificato il 23 novembre 2026: prima del pagamento controlla che l’articolo sia la sola Osmo Pocket 3 nella configurazione descritta.