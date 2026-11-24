Il modo più prudente per avvicinarsi ai droni è iniziare con una spesa contenuta. Questo modello pieghevole sotto i 250 grammi costa 59,99 euro su Amazon; il confronto mostrato nella scheda è con un prezzo mediano di 149,99 euro, quindi lo sconto indicato è di 90 euro. La particolarità è il radiocomando con schermo LCD integrato.

Lo schermo evita di usare subito lo smartphone

Il display da 2,8 pollici sul telecomando mostra l’inquadratura della fotocamera e rende il sistema più autonomo: non bisogna montare il telefono o dipendere da una specifica applicazione per ogni breve volo. L’obiettivo può essere inclinato fino a 90 gradi e i contenuti possono essere salvati su scheda SD. È una dotazione insolita a questa cifra, ma è bene mantenere aspettative realistiche sulla qualità dell’immagine.

La dicitura “4K” da sola non garantisce video paragonabili a quelli di un drone con gimbal, sensore più grande e bitrate elevato. Questo modello usa il flusso ottico per aiutare il volo stazionario, non una stabilizzazione meccanica della fotocamera. Lo considererei quindi un drone per imparare e divertirsi, non uno strumento per riprese professionali o panorami perfettamente fluidi.

Le funzioni pensate per chi comincia

decollo e atterraggio con un tasto;

modalità headless e tre livelli di velocità;

flusso ottico per il mantenimento della posizione;

capriole 3D e rotazioni a 360 gradi;

motori brushless e arresto di emergenza;

struttura pieghevole e peso inferiore a 250 grammi.

La modalità headless semplifica l’orientamento quando non si distingue più la parte anteriore del drone. Le velocità selezionabili permettono invece di partire con reazioni più dolci. Anche con questi aiuti, i primi voli andrebbero fatti in uno spazio ampio e senza persone, alberi o ostacoli vicini; il vento può mettere in difficoltà un modello piccolo e leggero.

Costa poco, ma le regole restano

Il peso sotto i 250 grammi semplifica alcuni obblighi, ma non significa poter volare ovunque: prima di usarlo bisogna verificare le regole ENAC/EASA, le zone vietate e gli eventuali requisiti assicurativi o di registrazione applicabili. A 59,99 euro può essere un primo drone ragionevole, purché lo si compri per fare pratica e non per sostituire un modello fotografico stabilizzato. Il prezzo è stato verificato il 23 novembre 2026 e può cambiare rapidamente.