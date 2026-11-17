Le Dyson OnTrac Rame CNC costano 299 euro, invece di 425 euro. Il ribasso sfiora il 30%. L’offerta si trova qui.

Un taglio di 126 euro sulle cuffie Dyson

Otto microfoni gestiscono la cancellazione attiva, con attenuazione dichiarata fino a 40 dB. La risposta in frequenza va da 6 Hz a 21 kHz e l’app MyDyson consente di controllare profili e dati di ascolto.

Autonomia eccellente, peso importante

Dyson dichiara fino a 55 ore e 2,5 ore ottenibili con 10 minuti di ricarica. Il rovescio della medaglia è il peso di 451 grammi: la distribuzione è studiata per il comfort, ma restano più pesanti di molte concorrenti premium. Le proverei, se possibile, prima dell’acquisto.

Si paga anche il design personalizzabile

Cuscinetti e padiglioni esterni possono essere sostituiti con finiture diverse, vendute separatamente. Non sono cuffie da comprare soltanto per il marchio: a 299 euro diventano interessanti per autonomia, ANC e costruzione, ma vanno confrontate con Sony, Bose e Sennheiser. La nostra guida alle migliori cuffie aiuta a inquadrare le alternative.

Il mio giudizio prima dell’acquisto

Il joystick fisico sul padiglione è una scelta che preferisco ai gesti touch quando devo regolare il volume senza guardare. L’app mostra anche in tempo reale il livello sonoro, un’informazione utile per evitare sessioni troppo intense. Manca però una struttura pieghevole compatta: custodia e cuffie occupano spazio in borsa.

Il prezzo ufficiale Dyson rimane più alto, quindi 299 euro è la soglia alla quale il confronto diventa serio. Non le comprerei senza considerare peso e vestibilità, perché nessuna autonomia compensa una cuffia scomoda sulla propria testa.

Prezzo e disponibilità sono stati rilevati il 16 novembre 2026 e possono cambiare senza preavviso. Prima del pagamento controllerei sempre variante, venditore, consegna e totale nel carrello.

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