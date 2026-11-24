EarFun propone su Amazon quattro promozioni per il Black Friday che coprono quasi ogni modo di ascoltare musica: auricolari in-ear, un modello open-ear a clip e cuffie over-ear. I prezzi comunicatici dagli addetti stampa sono 85,99 euro per Air Pro 4+, 69,99 euro per Air Pro 4, 63,99 euro per Clip 2 e 121,12 euro per Wave Pro X.

Secondo il prospetto promozionale inviato dal produttore, per tutte e quattro le inserzioni si tratta del prezzo più basso registrato finora; le offerte sono indicate fino al 30 novembre, salvo esaurimento o variazioni anticipate.

Air Pro 4+ e Air Pro 4

Gli EarFun Air Pro 4+ sono la proposta più completa. Abbinano un driver dinamico da 10 mm a un’armatura bilanciata, supportano aptX Lossless e LDAC e dichiarano una cancellazione attiva fino a 50 dB. La custodia porta l’autonomia complessiva fino a 54 ore con ANC disattivato. È il modello che sceglierei se la qualità sonora viene prima del risparmio assoluto.

I più economici Air Pro 4 mantengono ANC fino a 50 dB, sei microfoni, ricarica wireless e supporto a LDAC e aptX Lossless, ma usano un singolo driver dinamico. A 69,99 euro hanno un rapporto dotazione-prezzo più aggressivo. Per collocarli rispetto alle alternative già provate e selezionate, rimando anche alla nostra guida ai migliori auricolari Bluetooth.

Clip 2: per ascoltare senza chiudersi dall’esterno

Gli EarFun Clip 2 seguono una logica diversa: si agganciano al padiglione e lasciano libero il canale uditivo. Pesano 5,5 grammi per lato, integrano driver da 12 mm, LDAC, connessione multipoint e certificazione IP55. L’autonomia dichiarata arriva a 40 ore con la custodia. Sono interessanti per passeggiate, lavoro e attività in cui è utile continuare a percepire voci e traffico; non sono invece la scelta giusta se si cerca isolamento in aereo o sui mezzi pubblici.

Wave Pro X: l’alternativa over-ear

Le EarFun Wave Pro X sono l’unico modello circumaurale del gruppo. Utilizzano una configurazione coassiale con driver da 40 e 10 mm, ANC adattivo, otto microfoni e supporto a LDAC e aptX Adaptive Lossless. L’autonomia può raggiungere 90 ore senza cancellazione e 50 ore con ANC: numeri adatti a viaggi e sessioni di lavoro lunghe. Prima di scegliere, vale la pena confrontarle con la nostra selezione delle migliori cuffie Bluetooth, soprattutto se comfort e ingombro contano quanto il suono.

Quale offerta sceglierei

Per spendere il giusto sceglierei Air Pro 4; passerei alle Air Pro 4+ per il sistema a doppio driver. Clip 2 hanno senso solo se si desidera deliberatamente un ascolto aperto, mentre Wave Pro X sono la soluzione più comoda per chi preferisce cuffie grandi e tanta autonomia.

In ogni caso controllerei prezzo e venditore nella pagina Amazon prima del pagamento: disponibilità e importi possono cambiare durante il Black Friday. Come sempre, Tuttoapp-android.com verifica le offerte nel momento in cui pubblica gli articoli o programma la loro pubblicazione entro poche ore.