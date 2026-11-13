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Edifier G2000 Pro in offerta: audio e RGB per PC e PS5

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino13 Novembre 2026
0 3 minuti per la lettura
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Due casse Edifier G2000 Pro nere con illuminazione RGB ai lati di un solo monitor da gaming

Le Edifier G2000 Pro sono scese a 94,99 euro invece di 159,99 euro, con un risparmio di 65 euro. Ho verificato la promozione sulle varianti nera e bianca: prezzo e caratteristiche sono gli stessi. Le pagine risultano proposte da EdifierDirect IT con spedizione Amazon. I collegamenti sono affiliati e non aumentano il costo per chi acquista.

Sono casse progettate per una postazione gaming, ma possono essere collegate anche a telefono, televisore e altre sorgenti compatibili. Prima di lasciarsi attirare dai 64 W indicati nel titolo conviene distinguere la potenza di picco da quella continua: il sistema sviluppa 32 W RMS complessivi, una quantità adeguata per l’ascolto ravvicinato su una scrivania.

Controlla le G2000 Pro nere
Controlla le G2000 Pro bianche

Due casse compatte, senza subwoofer separato

Le G2000 Pro formano un sistema stereo 2.0. Ogni diffusore utilizza un driver full-range da 3 pollici e un condotto bass reflex; non c’è un subwoofer nella confezione. La risposta dichiarata scende fino a 75 Hz, quindi i bassi possono avere un buon peso per le dimensioni, ma non raggiungono l’estensione di un sistema 2.1 dedicato.

Questa scelta riduce ingombro e cavi. Ogni cassa misura circa 14 × 11,7 × 16 centimetri e la coppia pesa intorno a 1,6 kg. Le vedo bene ai lati di un monitor, dove un subwoofer sarebbe difficile da collocare. Per una stanza ampia o per chi cerca vibrazioni molto profonde, il formato resta invece un compromesso.

Il surround 7.1 è virtuale

Edifier propone una modalità surround virtuale 7.1, ma il suono viene sempre riprodotto dai due diffusori. L’elaborazione prova ad ampliare la scena e a rendere più leggibili direzione ed effetti nei giochi e nei film; non equivale a sette altoparlanti fisici distribuiti nella stanza.

Le modalità Gioco, Film e Musica modificano l’equalizzazione in base all’uso. Gioco evidenzia dettagli come passi e rumori ambientali, Film sfrutta l’elaborazione surround, mentre Musica cerca un bilanciamento più tradizionale. Il software HECATE Gaming Center aggiunge un equalizzatore a dieci bande e controlli avanzati sui sistemi supportati.

Le luci TempoFlow occupano buona parte della scocca

Il guscio trasparente lascia vedere l’illuminazione RGB a 270 gradi. Il sistema TempoFlow combina più elementi luminosi e offre sette effetti, alcuni sincronizzati con ciò che viene riprodotto. Le modalità si cambiano dai comandi sulle casse oppure dal software. Chi preferisce una scrivania sobria può regolare o disattivare gli effetti, senza rinunciare alle funzioni audio.

L’estetica è molto diversa da quella delle Edifier M60 o MR3, pensate per ambienti più neutri. Chi cerca soprattutto musica e una finitura meno gaming può partire dalla mia recensione delle Edifier M60; le G2000 Pro privilegiano invece giochi, illuminazione e compatibilità con sorgenti diverse.

USB per giocare, Bluetooth per la comodità

I collegamenti disponibili sono Bluetooth 5.4, audio USB tramite USB-A o USB-C e ingresso AUX da 3,5 mm. Per PC e PS5 sceglierei l’USB, che evita i ritardi tipici di molte connessioni Bluetooth. L’AUX resta utile con Nintendo Switch, controller, televisori e dispositivi dotati di uscita analogica.

Nella confezione sono indicati un cavo USB-C/USB-A, un cavo audio da 3,5 mm e l’alimentatore. Il Bluetooth è comodo per passare rapidamente allo smartphone, ma una versione recente dello standard non garantisce una sincronizzazione perfetta con le immagini in ogni configurazione. Nei giochi in cui il ritardo conta, il cavo resta la soluzione più prudente.

A 94,99 euro hanno più senso

Il prezzo scontato riduce la distanza da casse PC più semplici e rende accettabile pagare anche per il design RGB. Le sceglierei per una postazione PC o PS5 compatta, se servono ingressi digitali e analogici e si apprezza l’illuminazione. Per ascolto musicale critico, bassi molto profondi o un salotto grande guarderei invece a diffusori di categoria diversa.

L’offerta è stata verificata il 13 novembre 2026. Prima dell’ordine controllerei colore, ASIN, venditore e totale: nero e bianco risultano entrambi a 94,99 euro, ma Amazon può aggiornare le varianti in momenti differenti. La versione rosa esiste in alcuni mercati, ma non risulta compresa nella promozione italiana verificata.

Offerta
Edifier G2000 Pro Casse Gaming 2.0 RGB, 64W Picco, Nero | Suono Surround...
Edifier G2000 Pro Casse Gaming 2.0 RGB, 64W Picco, Nero | Suono Surround...
  • Dimensioni compatte, ampio palcoscenico sonoro: 32 W RMS, 64 W di...
  • Tecnologia TempoFlow con luce RGB a 270°: scatena il motore di...
  • Multi-dispositivo - Bluetooth 5.4/USB/AUX: Bluetooth 5.4 (portata...
159,99 EUR −65,00 EUR 94,99 EUR
Vedi offerta su Amazon Prezzo aggiornato il giorno 13-11-2026, immagini tratte da Amazon tramite API, link verso il partner Amazon
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159,99 EUR −65,00 EUR 94,99 EUR
Vedi offerta su Amazon Prezzo aggiornato il giorno 13-11-2026, immagini tratte da Amazon tramite API, link verso il partner Amazon
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino13 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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