Edifier M60 e MR3 in offerta: le ho provate entrambe, ecco quale sceglierei

Questa volta posso andare oltre la scheda tecnica, perché ho provato e recensito entrambe le coppie. Le Edifier M60 Black Noir sono scese a 119,20 euro invece di 149 euro, mentre le Edifier MR3 nere costano 87,99 euro invece di 119,99 euro. La differenza è di 31,21 euro: abbastanza da richiedere una scelta ragionata, ma ridotta rispetto a quanto separa normalmente i due modelli. I collegamenti sono affiliati e non aumentano il prezzo per chi acquista.

Ho controllato anche le altre finiture mostrate da Amazon. Le M60 bianche risultano a 119 euro, mentre la versione con fianchi effetto legno resta a 149 euro. Le MR3 bianche condividono il prezzo di 87,99 euro con quelle nere. Le varianti possono cambiare prezzo in momenti diversi, quindi verificherei la cifra dopo aver scelto il colore.

Caratteristica Edifier M60 Edifier MR3 Prezzo verificato 119,20 euro, nera 87,99 euro, nera Potenza 66 W RMS 36 W RMS Woofer 3 pollici 3,5 pollici Collegamenti USB-C, AUX, Bluetooth 5.3 LDAC TRS, RCA, AUX, Bluetooth 5.4 Controlli Touch superiori e app Manopola, bassi/alti e app Supporti inclinati Inclusi Non inclusi

M60: spenderei di più per una postazione compatta e digitale

Nella mia recensione delle Edifier M60 il giudizio è stato molto positivo. Sono casse piccole, curate e capaci di riempire bene lo spazio ravvicinato. I 66 W RMS complessivi danno più margine delle dimensioni esterne, pur lasciando prevedibili limiti sulle frequenze più profonde. Non promettono l’impatto di un subwoofer, ma sulla scrivania hanno superato le mie aspettative.

Il collegamento USB-C è il motivo pratico per cui le sceglierei con un computer moderno: l’audio arriva in digitale senza dipendere dall’uscita analogica del PC. Il Bluetooth 5.3 supporta LDAC e l’ingresso AUX rimane disponibile per le sorgenti tradizionali. I supporti in alluminio inclinati di 15 gradi sono già nella confezione e orientano i tweeter verso l’ascoltatore senza ulteriori acquisti.

I comandi touch superiori sono eleganti, ma una manopola fisica resta più immediata. Mancano inoltre gli ingressi bilanciati e un’uscita cuffie. Per me le M60 hanno senso quando contano ingombro minimo, USB-C e semplicità: la coppia misura appena 10 centimetri in larghezza per diffusore e lascia molto spazio libero ai lati del monitor.

MR3: risparmierei se volessi controlli fisici e ingressi da monitor

Le Edifier MR3 che ho recensito hanno un’impostazione differente. Sono più grandi, sviluppano 36 W RMS complessivi e privilegiano l’ascolto ravvicinato controllato. La resa mi ha convinto per equilibrio, dettaglio e musicalità; i bassi non sono estremi, ma evitano quell’enfasi gonfia che stanca durante l’uso quotidiano.

La cassa principale mette a portata di mano manopola, AUX e uscita cuffie. Sul retro ci sono RCA e ingressi TRS bilanciati, insieme alle regolazioni per bassi e alti. È una dotazione adatta a chi possiede una scheda audio o vuole collegare sorgenti analogiche diverse. Edifier ConneX aggiunge equalizzatore e correzioni legate al posizionamento.

Il limite evidente è l’assenza dell’USB. I tweeter sono inoltre abbastanza direttivi e nella confezione non ci sono supporti inclinati: per ottenere la posizione corretta può servire un accessorio aggiuntivo. A 87,99 euro, però, queste rinunce pesano meno. Per una scrivania con interfaccia audio o un’uscita analogica valida, le MR3 offrono un rapporto qualità/prezzo difficile da criticare.

Quale comprerei oggi

Sceglierei le M60 se la postazione è piccola, se voglio collegare il computer tramite USB-C e se preferisco avere già i supporti corretti. I 31,21 euro aggiuntivi comprano un progetto più compatto, maggiore potenza dichiarata e una gestione digitale più semplice. Sono anche la coppia che trovo più adatta a una scrivania domestica ordinata, nella quale computer e smartphone si alternano spesso.

Prenderei le MR3 per spendere meno, usare una manopola fisica e sfruttare RCA o TRS. Restano ottime per musica, video, montaggio e lavoro quotidiano vicino al monitor. La scelta non dipende da quale modello sia migliore in assoluto: M60 e MR3 rispondono a priorità diverse e, a questi prezzi, entrambe mantengono i giudizi positivi espressi nelle recensioni.

In sintesi, le M60 sono la mia scelta per comodità e ingombri; le MR3 vincono sul valore economico e sulla flessibilità analogica. Prima dell’ordine controllerei colore, venditore, spedizione e prezzo finale. L’etichetta Black Friday anticipato indica una promozione che può cambiare o terminare senza preavviso.

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