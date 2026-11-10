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Edifier R1280Ts scendono di prezzo: legno, 42 W e uscita subwoofer

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino10 Novembre 2026
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Coppia di diffusori in legno ai lati di un giradischi in un salotto reale illuminato al tramonto

Gli Edifier R1280Ts scendono a 99,99 euro invece di 129,24 euro su Amazon. Sono diffusori attivi: l’amplificazione è già integrata e basta collegare la sorgente con i cavi forniti. La finitura in legno li rende adatti a una scrivania o a un mobile del soggiorno, mentre i 42 W RMS complessivi sono pensati per ascolti ravvicinati e stanze normali. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità su Amazon. Il collegamento è affiliato e non cambia il prezzo finale.

Scopri l’offerta sulle Edifier R1280Ts

Due vie e regolazioni accessibili

Ogni canale abbina un woofer da 4 pollici a un tweeter a cupola in seta da 13 mm. Sul fianco si trovano volume, bassi e acuti; il telecomando gestisce volume, silenzioso e Soundfield Spatializer. Le regolazioni semplici sono utili quando i diffusori stanno vicino a una parete o su una scrivania, dove la stanza modifica la risposta.

Due sorgenti cablate e uscita subwoofer

I due ingressi RCA permettono di lasciare collegati, per esempio, computer e giradischi con preamplificatore. Non c’è Bluetooth: è una scelta da conoscere prima dell’acquisto, non un dettaglio secondario. L’uscita dedicata consente di aggiungere un subwoofer attivo; il rilevamento automatico attiva il crossover interno e alleggerisce i diffusori dalle frequenze più profonde.

Come si collocano rispetto alle M60

Dopo aver provato le Edifier M60, vedo le R1280Ts come una proposta diversa: sono più ingombranti, hanno un’estetica classica e rinunciano a USB-C e Bluetooth, ma offrono collegamenti analogici doppi e uscita sub. A 99,99 euro le sceglierei per una postazione stabile o un impianto semplice, non per chi cambia spesso dispositivo senza usare cavi.

Prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente. Prima di confermare l’ordine controllerei sempre variante, venditore e totale nel carrello.

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  • Porta subwoofer extra: un'uscita subwoofer con rilevamento...
  • Doppi ingressi RCA: si collega facilmente a qualsiasi dispositivo...
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino10 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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