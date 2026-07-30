Edifier WH950NB a 109,99 euro: cuffie ANC LDAC che conosco e consiglierei

Le Edifier WH950NB sono cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore, LDAC e custodia rigida inclusa.

Le Edifier WH950NB costano 109,99 euro su Amazon nella colorazione bianca, con uno sconto del 15% rispetto ai 129,99 euro indicati come prezzo mediano. Sono cuffie che prenderei seriamente in considerazione se cerchi ANC, buona autonomia e audio ad alta risoluzione senza entrare nella fascia dei 250 o 300 euro.

Ti dico subito anche perché mi fido del marchio. Collaboriamo con Edifier, proviamo i suoi prodotti e a breve pubblicheremo sui nostri canali la recensione delle casse MR60. Non mi baso quindi soltanto su una pagina Amazon: conosco l’attenzione che l’azienda mette nella costruzione e nella resa sonora e, per esperienza, posso garantirti che la qualità del brand è concreta.

Perché mi sembrano interessanti a 109,99 euro

La prima cosa che guardo in cuffie di questa fascia è la resa reale nella pratica. Le WH950NB montano driver dinamici da 40 mm con diaframma rivestito in titanio e supportano LDAC, quindi con uno smartphone Android compatibile puoi ascoltare flussi Bluetooth di qualità superiore al classico SBC.

Chiaramente questo non significa che ogni brano diventi improvvisamente perfetto: servono file o servizi adeguati e bisogna attivare LDAC nelle impostazioni del telefono. Però è una caratteristica che io cerco, soprattutto quando voglio ascoltare con attenzione e non semplicemente tenere musica in sottofondo.

La cancellazione attiva offre due livelli, affiancati dalla modalità ambiente e dalla riduzione del rumore del vento. Non ti prometterei il silenzio assoluto di una cuffia top di gamma, ma per lavorare, leggere o isolarmi dai rumori continui di casa e ufficio è la funzione che userei di più.

Con Android e MacBook sfrutterei davvero il multipoint

Uso Android, ma lavoro ogni giorno su MacBook Pro: la doppia connessione Bluetooth 5.3 è quindi tutt’altro che una voce riempitiva. Posso seguire un video o ascoltare musica dal computer e rispondere a una chiamata dello smartphone senza disconnettere e associare nuovamente le cuffie. Quando passi molte ore davanti allo schermo sono quelle piccole comodità che, alla lunga, fanno la differenza.

La connessione multipoint permette di tenere associate le cuffie al computer e allo smartphone, passando rapidamente da un dispositivo all’altro.

Se utilizzi Android c’è anche Google Fast Pair, mentre l’app Edifier Connect consente di scegliere i profili audio o intervenire sull’equalizzatore. Io partirei dall’impostazione standard, ascolterei qualche brano che conosco bene e soltanto dopo toccherei bassi e alti: copiare l’equalizzazione di un’altra persona raramente porta al risultato migliore per le proprie orecchie.

Autonomia abbondante, ma considera i 296 grammi

Edifier dichiara fino a 55 ore senza cancellazione del rumore e 34 ore con ANC attiva. Dieci minuti di ricarica restituiscono circa sette ore di ascolto e una carica completa richiede un’ora e mezza. Sono numeri che mi permetterebbero di usarle per parecchi giorni senza trasformare la batteria nell’ennesima cosa da ricordare ogni sera.

Il peso è di circa 296 grammi. Non sono cuffie ultraleggere, anche se i cuscinetti in memory foam e l’imbottitura aiutano; se sei sensibile alla pressione sull’archetto, la prova prolungata resta indispensabile. Si piegano e nella confezione trovi la custodia rigida, il cavo audio, quello USB-C e persino l’adattatore per l’aereo.

A 109,99 euro vengono vendute da okluge e spedite da Amazon. La pagina mostra inoltre 4,4 stelle su 5 con più di mille valutazioni: un riscontro rassicurante, pur senza sostituire la prova sul proprio telefono e con la propria musica.

Le comprerei?

Sì, se volessi cuffie ANC complete senza pagare il sovrapprezzo dei nomi più famosi. Conosco Edifier, ne apprezzo il modo di lavorare e trovo ben scelto l’equilibrio fra LDAC, autonomia, multipoint, app e comfort. La colorazione bianca è anche meno anonima delle solite cuffie nere, sebbene richieda un po’ più di attenzione per restare pulita.

Non te le consiglierei invece se vuoi il modello più leggero possibile o se cerchi una cancellazione del rumore ai vertici assoluti. Per confrontarle con altri modelli puoi consultare la nostra guida alle migliori cuffie; a questa cifra, però, le WH950NB hanno abbastanza sostanza per finire nella mia lista.

Scheda tecnica delle Edifier WH950NB

Caratteristica Specifiche Tipologia Cuffie Bluetooth over-ear pieghevoli Driver Dinamici da 40 mm con diaframma rivestito in titanio Cancellazione del rumore ANC con due livelli, modalità ambiente e riduzione del vento Bluetooth 5.3 con connessione simultanea a due dispositivi Codec LDAC e SBC Profili Bluetooth A2DP, AVRCP e HFP Risposta in frequenza 20 Hz–40 kHz Microfoni Quattro microfoni con riduzione del rumore per le chiamate Autonomia dichiarata 55 ore senza ANC; 34 ore con ANC Ricarica rapida 10 minuti per circa 7 ore di ascolto Ricarica completa Circa 1,5 ore tramite USB-C Funzioni Android Google Fast Pair e codec LDAC sui dispositivi compatibili Applicazione Edifier Connect con EQ, profili audio, limite a 85 dB e timer Collegamento cablato Sì, tramite cavo audio incluso Peso Circa 296 grammi Dimensioni 193 × 169 × 82 mm Colore dell’offerta Bianco con dettagli champagne ASIN B0BPXXPSBR

Specifiche confrontate con la pagina ufficiale Edifier WH950NB e con la pagina Amazon dell’offerta. Questo articolo riguarda la versione originale con autonomia massima dichiarata di 55 ore. Prezzo, disponibilità e condizioni di vendita possono cambiare.