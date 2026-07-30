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Edifier WH950NB a 109,99 euro: cuffie ANC LDAC che conosco e consiglierei

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino30 Luglio 2026
0 3 minuti per la lettura
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Le Edifier WH950NB sono cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore, LDAC e custodia rigida inclusa.

Le Edifier WH950NB costano 109,99 euro su Amazon nella colorazione bianca, con uno sconto del 15% rispetto ai 129,99 euro indicati come prezzo mediano. Sono cuffie che prenderei seriamente in considerazione se cerchi ANC, buona autonomia e audio ad alta risoluzione senza entrare nella fascia dei 250 o 300 euro.

Ti dico subito anche perché mi fido del marchio. Collaboriamo con Edifier, proviamo i suoi prodotti e a breve pubblicheremo sui nostri canali la recensione delle casse MR60. Non mi baso quindi soltanto su una pagina Amazon: conosco l’attenzione che l’azienda mette nella costruzione e nella resa sonora e, per esperienza, posso garantirti che la qualità del brand è concreta.

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Perché mi sembrano interessanti a 109,99 euro

La prima cosa che guardo in cuffie di questa fascia è la resa reale nella pratica. Le WH950NB montano driver dinamici da 40 mm con diaframma rivestito in titanio e supportano LDAC, quindi con uno smartphone Android compatibile puoi ascoltare flussi Bluetooth di qualità superiore al classico SBC.

Chiaramente questo non significa che ogni brano diventi improvvisamente perfetto: servono file o servizi adeguati e bisogna attivare LDAC nelle impostazioni del telefono. Però è una caratteristica che io cerco, soprattutto quando voglio ascoltare con attenzione e non semplicemente tenere musica in sottofondo.

La cancellazione attiva offre due livelli, affiancati dalla modalità ambiente e dalla riduzione del rumore del vento. Non ti prometterei il silenzio assoluto di una cuffia top di gamma, ma per lavorare, leggere o isolarmi dai rumori continui di casa e ufficio è la funzione che userei di più.

Con Android e MacBook sfrutterei davvero il multipoint

Uso Android, ma lavoro ogni giorno su MacBook Pro: la doppia connessione Bluetooth 5.3 è quindi tutt’altro che una voce riempitiva. Posso seguire un video o ascoltare musica dal computer e rispondere a una chiamata dello smartphone senza disconnettere e associare nuovamente le cuffie. Quando passi molte ore davanti allo schermo sono quelle piccole comodità che, alla lunga, fanno la differenza.

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La connessione multipoint permette di tenere associate le cuffie al computer e allo smartphone, passando rapidamente da un dispositivo all’altro.

Se utilizzi Android c’è anche Google Fast Pair, mentre l’app Edifier Connect consente di scegliere i profili audio o intervenire sull’equalizzatore. Io partirei dall’impostazione standard, ascolterei qualche brano che conosco bene e soltanto dopo toccherei bassi e alti: copiare l’equalizzazione di un’altra persona raramente porta al risultato migliore per le proprie orecchie.

Autonomia abbondante, ma considera i 296 grammi

Edifier dichiara fino a 55 ore senza cancellazione del rumore e 34 ore con ANC attiva. Dieci minuti di ricarica restituiscono circa sette ore di ascolto e una carica completa richiede un’ora e mezza. Sono numeri che mi permetterebbero di usarle per parecchi giorni senza trasformare la batteria nell’ennesima cosa da ricordare ogni sera.

Il peso è di circa 296 grammi. Non sono cuffie ultraleggere, anche se i cuscinetti in memory foam e l’imbottitura aiutano; se sei sensibile alla pressione sull’archetto, la prova prolungata resta indispensabile. Si piegano e nella confezione trovi la custodia rigida, il cavo audio, quello USB-C e persino l’adattatore per l’aereo.

A 109,99 euro vengono vendute da okluge e spedite da Amazon. La pagina mostra inoltre 4,4 stelle su 5 con più di mille valutazioni: un riscontro rassicurante, pur senza sostituire la prova sul proprio telefono e con la propria musica.

Le comprerei?

Sì, se volessi cuffie ANC complete senza pagare il sovrapprezzo dei nomi più famosi. Conosco Edifier, ne apprezzo il modo di lavorare e trovo ben scelto l’equilibrio fra LDAC, autonomia, multipoint, app e comfort. La colorazione bianca è anche meno anonima delle solite cuffie nere, sebbene richieda un po’ più di attenzione per restare pulita.

Non te le consiglierei invece se vuoi il modello più leggero possibile o se cerchi una cancellazione del rumore ai vertici assoluti. Per confrontarle con altri modelli puoi consultare la nostra guida alle migliori cuffie; a questa cifra, però, le WH950NB hanno abbastanza sostanza per finire nella mia lista.

Scheda tecnica delle Edifier WH950NB

CaratteristicaSpecifiche
TipologiaCuffie Bluetooth over-ear pieghevoli
DriverDinamici da 40 mm con diaframma rivestito in titanio
Cancellazione del rumoreANC con due livelli, modalità ambiente e riduzione del vento
Bluetooth5.3 con connessione simultanea a due dispositivi
CodecLDAC e SBC
Profili BluetoothA2DP, AVRCP e HFP
Risposta in frequenza20 Hz–40 kHz
MicrofoniQuattro microfoni con riduzione del rumore per le chiamate
Autonomia dichiarata55 ore senza ANC; 34 ore con ANC
Ricarica rapida10 minuti per circa 7 ore di ascolto
Ricarica completaCirca 1,5 ore tramite USB-C
Funzioni AndroidGoogle Fast Pair e codec LDAC sui dispositivi compatibili
ApplicazioneEdifier Connect con EQ, profili audio, limite a 85 dB e timer
Collegamento cablatoSì, tramite cavo audio incluso
PesoCirca 296 grammi
Dimensioni193 × 169 × 82 mm
Colore dell’offertaBianco con dettagli champagne
ASINB0BPXXPSBR

Specifiche confrontate con la pagina ufficiale Edifier WH950NB e con la pagina Amazon dell’offerta. Questo articolo riguarda la versione originale con autonomia massima dichiarata di 55 ore. Prezzo, disponibilità e condizioni di vendita possono cambiare.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino30 Luglio 2026
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Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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