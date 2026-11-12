News

Fitbit Versa 4 torna interessante per chi vuole GPS e una settimana lontano dalla presa

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
0 1 minuto per la lettura
Non perderti news, guide e recensioni Segui gratuitamente TuttoApp su Google Discover
Fitbit Versa 4 nero indossato durante una camminata in un parco autunnale

Fitbit Versa 4 non è il modello più recente del mercato, ma il prezzo può renderlo ancora sensato. La versione nera con cassa in alluminio grafite è scesa a 119 euro, ben 33 euro sotto il minimo indicato per i trenta giorni precedenti. Il link è affiliato e non aggiunge costi.

Controlla Fitbit Versa 4 su Amazon

Il punto forte resta l’equilibrio fra sport e autonomia

Il GPS integrato registra percorso, distanza e ritmo senza usare il posizionamento del telefono. Ci sono oltre 40 profili sportivi, riconoscimento automatico di alcune attività, frequenza cardiaca continua e Minuti in Zona Attiva. La resistenza fino a 50 metri permette l’uso in piscina secondo le indicazioni di Fitbit.

L’autonomia dichiarata supera sei giorni e la ricarica rapida recupera circa una giornata in dodici minuti. GPS, chiamate e display sempre attivo riducono la durata, ma resta un intervallo comodo per chi non vuole ricaricare ogni sera.

Sonno, chiamate e servizi Google

Durante la notte vengono registrate durata e fasi del sonno, con punteggio e sveglia intelligente. Microfono e altoparlante consentono di rispondere alle chiamate Bluetooth quando lo smartphone è vicino. Sono presenti Google Wallet, indicazioni di Google Maps e Alexa; Versa 4 non utilizza Wear OS e non dispone del Play Store.

La confezione dell’offerta comprende tre mesi di Google Health Premium. Alcune analisi e funzioni avanzate restano legate all’abbonamento dopo il periodo incluso. Conviene quindi valutare l’orologio per ciò che offre senza rinnovo, considerando Premium un periodo di prova.

A chi lo consiglierei oggi

A 119 euro Versa 4 va bene per attività quotidiana, camminate, corsa amatoriale e monitoraggio del sonno. Chi vuole ECG, applicazioni da installare liberamente o funzioni sportive molto avanzate dovrebbe guardare modelli differenti. Chi privilegia leggerezza, GPS e batteria lunga trova invece un pacchetto maturo e facile da usare.

Per un confronto aggiornato puoi consultare la guida ai migliori smartwatch Android. Prima dell’ordine verificherei colore nero, cassa grafite, servizio Premium incluso e totale mostrato nel riepilogo.

Nessun prodotto trovato.

Seguici su: Google Discover Telegram: Offerte Selezionate Instagram FB
Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino12 Novembre 2026
0 1 minuto per la lettura
Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

Articoli correlati

Lampada con presa smart e telecamera in un soggiorno reale

Amazon taglia i prezzi Tapo: 4 modi economici per rendere smart la casa

6 Novembre 2026
lenovo-idea-tab-pro-gen-2-499-euro

Il nuovo Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 scende a 499 euro: primo ribasso e minimo Amazon

16 Agosto 2026
Samsung Galaxy S26 FE in colore grafite visto frontalmente e sul retro

Samsung Galaxy S26 FE 128GB a 685€: scende al minimo degli ultimi 30 giorni

26 Settembre 2026
Cafago logo negozio cinese

CAFAGO, sconti del 30%: ecco i prodotti in saldo

7 Febbraio 2018

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tuttoapp ©2013-2026 | Gio Ferrandino P.IVA IT08359501213 | In qualità di Affiliato Amazon ricevo un guadagno dagli acquisti idonei
Pulsante per tornare all'inizio