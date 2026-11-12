Fitbit Versa 4 non è il modello più recente del mercato, ma il prezzo può renderlo ancora sensato. La versione nera con cassa in alluminio grafite è scesa a 119 euro, ben 33 euro sotto il minimo indicato per i trenta giorni precedenti. Il link è affiliato e non aggiunge costi.

Il punto forte resta l’equilibrio fra sport e autonomia

Il GPS integrato registra percorso, distanza e ritmo senza usare il posizionamento del telefono. Ci sono oltre 40 profili sportivi, riconoscimento automatico di alcune attività, frequenza cardiaca continua e Minuti in Zona Attiva. La resistenza fino a 50 metri permette l’uso in piscina secondo le indicazioni di Fitbit.

L’autonomia dichiarata supera sei giorni e la ricarica rapida recupera circa una giornata in dodici minuti. GPS, chiamate e display sempre attivo riducono la durata, ma resta un intervallo comodo per chi non vuole ricaricare ogni sera.

Sonno, chiamate e servizi Google

Durante la notte vengono registrate durata e fasi del sonno, con punteggio e sveglia intelligente. Microfono e altoparlante consentono di rispondere alle chiamate Bluetooth quando lo smartphone è vicino. Sono presenti Google Wallet, indicazioni di Google Maps e Alexa; Versa 4 non utilizza Wear OS e non dispone del Play Store.

La confezione dell’offerta comprende tre mesi di Google Health Premium. Alcune analisi e funzioni avanzate restano legate all’abbonamento dopo il periodo incluso. Conviene quindi valutare l’orologio per ciò che offre senza rinnovo, considerando Premium un periodo di prova.

A chi lo consiglierei oggi

A 119 euro Versa 4 va bene per attività quotidiana, camminate, corsa amatoriale e monitoraggio del sonno. Chi vuole ECG, applicazioni da installare liberamente o funzioni sportive molto avanzate dovrebbe guardare modelli differenti. Chi privilegia leggerezza, GPS e batteria lunga trova invece un pacchetto maturo e facile da usare.

Per un confronto aggiornato puoi consultare la guida ai migliori smartwatch Android. Prima dell’ordine verificherei colore nero, cassa grafite, servizio Premium incluso e totale mostrato nel riepilogo.

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